Реклама

Календарь Орозо в Кыргызстане на 2026 год
13.01.2026

Календарь Орозо в Кыргызстане на 2026 год

Начало священного месяца мусульман в этом году ожидается 18 февраля.Однако возможен сдвиг на день вперед или назад.

В ДУМК сообщили, что точную дату начала Орозо объявят ближе к посту.


Время начала поста и разговения отличается в регионах:

  • — в Нарынской области — на 6 минут раньше
  • — в Караколе — на 10 минут раньше
  • — в Балыкчы — на 5 минут раньше
  • — в Ошской области — на 12 минут позже
  • — в Чон-Алае — на 17 минут позже
  • — в Джалал-Абадской области — на 15 минут позже
  • — в Токтогуле — на 10 минут позже
  • — в Баткенской области — на 25 минут позже
  • — в Чаткале — на 25 минут позже
  • — в Таласской области — на 8 минут позже.

    • Источник: kaktus.media, 24.kg

    Объявлены даты старта продаж билетов на матч «Кайрат-Реал Мадрид»
