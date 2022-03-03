Кофейни, коворкинги и креативные пространства — где в Душанбе будет комфортно фрилансеру

В карантинное время каждый узнал на себе, что такое будни фрилансера. И если некоторые мечтали о возвращении в офис, то другие поняли, что им подходит новый образ жизни. Поэтому если вы ищете в Душанбе место, где можно большой компанией обсудить новый проект или встретиться с клиентом в более деловой обстановке или просто найти вдохновение, смотрите наш список.









Puzzle Coworking — это идеальное пространство для фрилансеров или начинающих стартаперов с уютной атмосферой, безлимитным интернетом, бесплатным чаем и доступом к принтеру. Также гостям доступны переговорная зона и конференц-зал.





PEAK Dushanbe Business Innovation Centre, @peak_tj





PEAK Centre подходит как для совещаний, так и для учебы. Вы можете полностью сосредоточиться на работе, не отвлекаясь на внешний мир. При этом благодаря стильному современному дизайну, рабочая рутина станет гораздо приятнее.









Parking — знаменитое в столице место, где собирается творческая молодежь. Креативное пространство, бесплатная Wi-Fi зона, места для отдыха — настроят вас на работу и познакомят с интересными людьми. Есть рабочие зоны для обучения больших групп. Если вы устанете от работы, то всегда можете почитать книгу, поиграть в бильярд или перекусить в кафетерии.









же вам нужно помещение для собрания или проведения деловой встречи, Regus Tajikistan сдает в аренду офисные помещения и предлагает услуги коворкинга. Помещения оснащены Wi-Fi, современным оборудованием, местами для отдыха.





American Space Dushanbe, @americanspacedushanbe









American Space Dushanbe — часть программы Посольства США в Душанбе. Это современное место в городе, где у посетителей есть бесплатный доступ к библиотеке, компьютерам, мастерской с 3D-технологиями и роботами, медиа-комнате и коворкинг-пространству с интернетом. Также у посетителей есть возможность улучшить навыки в технологиях, медиа и английском языке с помощью американских и локальных специалистов. Жизнь в центре кипит каждый день со вторника по субботу.











Для непринужденной встречи с клиентом или партнером за чашечкой кофе подойдет Coffee Moose. Кофейня предлагает три филиала по Душанбе и работает до 23:00. Вы можете выпить горячий фраппучино, насладиться красивым декором и закончить все дедлайны в уютной атмосфере.