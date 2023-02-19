Книга канадского пенсионера возглавила список бестселлеров благодаря тиктоку его дочери

Книга 74-летнего канадца Ллойда Ричардса возглавила список бестселлеров на Amazon. Все благодаря трогательному тиктоку его дочери.

Ричардс издал свой дебютный роман «Каменные девы» в 2012 году, но с тех пор было продано лишь несколько десятков копий.

Работал над книгой канадец в течение 14 лет — по вечерам и в выходные, между работой юристом и временем, проведенным с детьми.

Дочери Ричардса пришла идея продвигать книгу в TikTok после того, как отец закончил свой второй роман. Так 40-летняя Маргарита Ричардс хотела отблагодарить папу за заботу, которую он проявлял к ней в детстве.

Она записала и выложила 12-секундное видео в TikTok несколько месяцев назад, и сейчас у него более 44 миллионов просмотров и около 10 миллионов лайков.

Успех ролика принес «Каменным девам» небывалые продажи. На Amazon они смогли обойти мемуары принца Гарри «Запасной», новое произведение создателя комиксов Билла Уоттерсона, книгу эксперта по мотивации Клира Джеймса и еще множество популярных книг.

Источник: daily.afisha.ru