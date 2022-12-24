Клуб для маркетологов MarCom Club при поддержке Jusan открыт в Центральной Азии

В Центральной Азии начал работу MarCom Club Central Asia — закрытый клуб для лидеров маркетинговой отрасли из Казахстана, Кыргызстана Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Клуб объединит директоров по маркетингу крупнейших компаний и топ-менеджеров рекламных агентств с целью развития рынка и креативной экономики региона. Генеральным партнером MarCom Club Central Asia стал банк Jusan.





MarCom Club призван решать ключевые профессиональные задачи игроков рекламного рынка: от построения полезных связей, системного нетворкинга, поиска клиентов и партнеров — до обучения, углубления экспертизы, решения вопросов карьеры и бизнеса, развития личного и корпоративного бренда. Для этого разработана экосистема продуктов и сервисов, среди которых — чат-бот для организации тет-а-тет встреч, онлайн-лектории, митапы, образовательные конференции, закрытые званые ужины и бранчи, стратегические сессии, организация тендеров и не только. Выступать, делиться экспертизой будут локальные и зарубежные топовые спикеры и эксперты.

Есть и более масштабная миссия проекта — вывести креативную индустрию региона на новый уровень, сделать рынок и его игроков сильнее и заметнее для международного сообщества. Эта цель созвучна с миссией спонсора проекта Jusan.

Возглавил MarCom Club Central Asia Олегжан Бекетаев, управляющий директор по маркетингу, PR и ESG в Jusan, который также стал партнером проекта в Центральной Азии.

Олегжан Бекетаев, управляющий директор по маркетингу, PR и ESG в Jusan





Ценности, которые транслирует MarCom Club, близки ценностям Jusan и моим профессиональным амбициям. Jusan также выступает за развитие креативной индустрии в регионе. Мы поддерживаем отраслевые образовательные инициативы, которые смогут стать драйвером отрасли. В этом году мы запускали похожий проект CMO meetup, который собрал ведущих маркетологов Казахстана. Мы увидели большую заинтересованность среди участников быть полезными не только своим компаниям, но и рынку в целом. И я вижу, что в этом стремлении мы не одиноки. Вокруг все больше талантливых ребят, которые живут этой задачей.

MARCOM CLUB

MarCom Club — международное сообщество лидеров рекламной отрасли. Проект был запущен летом 2022 года. Комьюнити MarCom Club Russia объединило больше 200 топ маркетологов крупнейших брендов и хедлайнеров рекламных агентств в регионе. Среди резидентов — представители X5, Yandex, Sanofi, Clarins, BauschHealth, Совкомбанк, Marks&Spenser, НЛМК, Aliexpress, Essity и многих других компаний, а также ведущих рекламных агентств.

Анастасия Каримова, со-основательница MarCom Club





Открытие MarCom Club Central Asia — большой шаг в развитии проекта. Мы задумывали концепцию клуба как «рынок на ладони». То есть каждый участник, пришедший в комьюнити, оказывается среди ключевых представителей отрасли в регионе, за счет регулярных разноплановых мероприятий погружается в повестку, быстро знакомится со всеми и оперативно решает свои бизнес-задачи. Очень хотим, чтобы MarCom Club стал для каждого участника отрасли точкой входа в рынок, местом силы и вдохновения, где он найдет поддержку и опору для собственного развития и развития индустрии!

Как вступить в MarCom Club

MarCom Club открыт для CMO, директоров по маркетингу, ECommerce директоров, специалистов отделов закупок и ESG, руководителей digital-направлений со стороны рекламодателей, а также владельцев и топ-менеджеров коммуникационных агентств.

На данный момент участие в клубе бесплатное, однако для вступления необходимо соответствовать определенным критериям. Узнать подробности и оставить заявку на вступление можно на сайте проекта.





Материал подготовлен при поддержке АО «Jusan Bank».

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