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Клоун Пеннивайз из фильма «Оно» получит сериал-приквел
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Сегодня в 10:04

Клоун Пеннивайз из фильма «Оно» получит сериал-приквел

Для стриминговой платформы HBO Max запущен в разработку сериал про клоуна Пеннивайза из экранизации романа Стивена Кинга «Оно».

Исполнительным продюсером, назначен Андрес Мускетти, поставивший оба фильма современной дилогии в 2017 и 2019 годах. Он же станет режиссером пилотного эпизода.

Рабочее название шоу на данный момент — «Добро пожаловать в Дэрри», сюжет будет разворачиваться в 60-х годах прошлого века, до событий первого фильма. Возможно, также будет раскрыта природа происхождения Пеннивайза, вернется ли к своей роли Билл Скарсгард, пока неизвестно.

Источник: rg.ru

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