Клипы Кендрика Ламара и Тейлор Свифт могут номинировать на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный фильм».

Короткометражный фильм Свифт на песню All Too Well по ее собственному сценарию и постановке показывали в нью-йоркском AMC Lincoln Square в ноябре прошлого года.

Ламар получил право на участие в этой номинации благодаря шестиминутному видео на трек We Cry Together.

Источник: daily.afisha.ru