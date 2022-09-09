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Клип Димаша Кудайбергена будут транслировать в мексиканском метро
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Сегодня в 09:53

Клип Димаша Кудайбергена будут транслировать в мексиканском метро

6 сентября на медиафасадах в метро в Мехико запустили запись выступления Димаша Кудайбергена с песней Fly Away. Ролик будет транслироваться на 576 экранах каждый час в течение недели.

Показ видеороликов стал возможен благодаря фан-клубу Димаша в Мексике, участники которого отправили запрос на трансляцию в одну из самых популярных телевизионных сетей — IsaTV, занимающуюся размещением музыкальных видеоклипов и новостей культуры на своих медиафасадах в метро в Мехико.

Для того чтобы трансляция состоялась, фанатам нужно было собрать 2000 лайков под постом в официальном инстаграм-аккаунте телесети, чего поклонники творчества Димаша достигли всего за пару дней.

Ожидается, что видеоролик увидят не менее трех миллионов человек.

Источник: tengrinews.kz

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