Клим Шипенко снимет фильм о Сергее Есенине. В главной роли — Александр Петров

Студия Yellow, Black and White и видеосервис Start начали съемки триллера о побеге Сергея Есенина из СССР.

Режиссером фильма под рабочим названием «Декабрь» станет Клим Шипенко, он уже приступил к съемкам и стал автором сценария картины. Главную роль исполнит Александр Петров, также в проекте снимаются Александр Самойленко, Кристина Асмус, Сергей Гилев, Андрей Мерзликин, Владимир Вдовиченков, Кирилл Нагиев, Мария Валешная и другие.

По сюжету фильма, на границу СССР из Германии прибывает знаменитая танцовщица Айседора Дункан, подготовившая побег Есенина из Советского Союза. Есенину остается только сесть в поезд и доехать до Риги. В заснеженном Ленинграде он попадает в «безумную круговерть событий».

Съемки картины пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.

Источник: daily.afisha.ru