Клиент всегда прав: компании в Алматы и Нур-Султане, куда вы захотите вернуться

Нафиса и Сима Розиковы, родной город — Томск, предприниматели, основатели «Салем, Сосед!», @salemsosed

О предпринимательстве

Нафиса. Меня привело в бизнес желание независимости и свободы. Но пока не начнешь, все звучит привлекательно. В действительности же это всегда риск и неизвестность, но развитие и большой поток информации — это затягивает.

Сима. Я работала в классной компании на хорошей должности, но цели у руководства изменились, и я не нашла себе место, где бы чувствовала себя также уверенно и хотела бы остаться не только ради денег. Само собой сложилось, что я начала работать над собственными проектами и строить команду с теми, с кем хочется проводить рабочее время и создавать проекты, которые приносят пользу другим.

Нафиса. «Салем, Сосед!» — стартап, который появился в конце 2018 года, как магазин у дома с проверенными продуктами. После пандемии мы сильно изменились, сделали ставку на собственное производство, но «С, С!» продолжает разбирать составы товаров, выбирает самое лучшее и производит такие товары, которые соответствуют всем нашим требованиям о качестве. Мы служим обществу, делаем то, что выбрали бы для себя сами. Мы верим в то, что единственная возможность делать что-либо хорошо для других людей — это делать как для себя.





О клиентах

Сима. Наши соседи стремятся к благополучию и понимают, что оно начинается с еды. Наша задача — помочь им в этом. У членов семьи наших соседей бывают разные типы питания. К примеру, у кого-то может быть аллергия на глютен, а у другого не будет никаких предрасположенностей, однако все одинаково ценят чистое питание. Мы и сами такая семья. «Салем, Сосед!» для них идеально подходит. Например, у нас есть банановый хлеб в классическом исполнении, но с классным составом и есть банановый хлеб без глютена и сахара.

Наш сосед влияет на все — на ассортимент и сервис. Он делает нас лучше. Мы постоянно ведем диалог с клиентами и через наши социальные сети это хорошо прослеживается. А раз в три месяца мы самостоятельно делаем обзвон тем клиентам, которые заказывают чаще других, и тем, кто вовсе перестал заказывать. Спрашиваем: как мы можем стать лучше. За прошлый год наш NPS не падал ниже 9.3.

Для нас есть очевидная польза от общения с покупателями в том, что благодаря этому мы постоянно совершенствуем продукт и можем в любой момент попросить обратную связь. И конечно, у нас есть фокус на результат, вместо блужданий и поиска своего клиента.





Камила Жанибекова, 27 лет, родной город — Караганда, предприниматель, коммерческий директор, @kami.underwear



О предпринимательстве

Я открыла онлайн-магазин по продаже женского бесшовного белья около полугода назад. Изначально я просто искала его для себя. Моими главными критериями были: удобство и комфорт. Когда я нашла такое белье, то подумала, что другие девушки тоже должны ощутить это на себе. Первое, что я сделала — протестировала будет ли это пользоваться спросом. Я запустила рекламу в социальных сетях на всех женщин Казахстана в возрасте от 25 до 35 лет и за первые 2 дня пришло 15 заявок. Тогда я поняла, что этим нужно заниматься.

Сегодня мы продаем бесшовное стильное и комфортное белье, в котором можно забыть о косточках, расстегивающихся застежках и сдавливающем поясе. Это не только про комфорт, но и про здоровье.





О клиентах

Я изначально понимала, что мне необходима обратная связь от клиентов, потому что мне важно не только продавать, но и быть уверенной, что все подошло и уточнить все ли понравилось, а если нет, как я могу это исправить. Поэтому я придумала класть в заказы благодарственный слайд, на котором было написано, что за обратную связь мы делаем 10% скидки на следующую покупку. Так я смогла получить первые отзывы о своем продукте.

Сейчас у нас есть CRM-cистема, где мы отслеживаем статус заказа. Клиентам отсылается форма о сроках доставки, качестве обслуживания, где они могут дать свою оценку.

Наши клиенты сегодня — все также девушки от 25 до 35 лет, которые в большинстве своем живут в Алматы, Нур-Султане, Павлодаре, Шымкенте и Караганде. Они любят наши топы на широких бретелях, покупают их не только для себя, но и дарят мамам, тетям и бабушкам. Самое первое и главное — клиентам нравится качество белья. Второе — хороший сервис, который мы оказываем и третье — эстетичная упаковка. А то, что не нравится людям, так это сроки доставки. Мы еще не нашли компанию, которая бы вовремя доставляла заказы и ничего не потеряла по пути.

Благодаря клиентам, которые писали нам о своих желаниях мы добавили четыре новых ярких цвета и помимо длинных лосин, к лету стали шить велосипетки и шорты.

То, что я хорошо знаю наших клиентов и всегда могу к ним обратиться, помогает мне создавать и настраивать рекламу, на которую они точно кликнут. А это дает больше лояльных клиентов.





Дайана Дюсенбаева, 26 лет, родной город — Астана, предприниматель, @almasus_com

О предпринимательстве

Я начала заниматься бизнесом довольно рано. Раньше я работала в найме и не чувствовала себя комфортно. Поэтому я хотела попробовать себя и поняла, что бизнес — это мое призвание, так как он дает свободу. Мне было всего 20 лет, когда я открыла свой первый магазин мужской молодежной одежды, который проработал пять лет.

Сейчас я занимаюсь оптово-розничными продажами украшений и бижутерии. Я начала заниматься этим, чуть больше чем полтора года назад, будучи в декрете. Тогда я даже не подозревала, что это перерастет во что-то большее, но сегодня это моя основная работа с хорошим доходом. Я приношу огромную радость и красоту своим клиентам. Они уходят от нас счастливыми, наполненными и вдохновленными.





О клиентах

Мои клиенты — это люди разных возрастов, которые следят за модой и любят быть в тренде.

Общение и взаимодействие между предпринимателем и клиентом — это самое главное, основа бизнеса. Поэтому я считаю, что общаться и дружить с клиентами очень важно. Часто люди приходят даже не за продукцией, а туда, где им нравится качество услуг, сервис и люди, которые занимаются брендом. Такие клиенты будут возвращаться к вам, плюс, если вы предлагаете классную продукцию, успех обеспечен.

Я работаю онлайн и в основном через Instagram, поэтому и обратную связь получаю онлайн. Когда девушкам приходит их заказ, они отписываются и почти всегда пишут отзывы. 99% отзывов — положительные и положительные они зачастую не из-за продукции, а именно из-за нашего сервиса. Потому что мы, топим за сервис, стараемся угодить клиенту.

Понимание, кто твой покупатель, в первую очередь влияет на продажи. Когда я знаю хорошо своих клиентов, их вкусы и предпочтения, что они любят, какую продукцию хотят видеть — я могу предугадать их желания и все будут довольны.