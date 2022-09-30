Китайский разработчик Nreal запустил продажи AR-очков в США

Китайская компания Nreal начала продавать AR-очки Air в США на Amazon. Очки стоят $379 и подключаются к Android и iPhone.

Очки Nreal Air — более дешевая альтернатива Nreal Light, которые были выпущены в США в 2021 году по цене $599. Новые очки компактнее и легче, чем Light, которые выглядят как большие солнцезащитные очки. Nreal заявила, что очки Air потребляют на 50% меньше энергии, чем Light.

Air задуманы как «персональный кинотеатр» для просмотра Netflix, YouTube и других видеосервисов. В Air изображение проецируется перед пользователем, не блокируя обзор. У экрана очков два режима: 130 дюймов с 3 м и 210 дюймов с 6 м. На Android на Air можно транслировать игры из таких сервисов, как Xbox Cloud Gaming и Steam.

Источник: incrussia.ru