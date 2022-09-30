Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kitayskiy-razrabotchik-nreal-zapustil-prodazhi-ar-ochkov-v-ssha
Китайский разработчик Nreal запустил продажи AR-очков в США
109
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 11:00

Китайский разработчик Nreal запустил продажи AR-очков в США

Китайская компания Nreal начала продавать AR-очки Air в США на Amazon. Очки стоят $379 и подключаются к Android и iPhone.

Очки Nreal Air — более дешевая альтернатива Nreal Light, которые были выпущены в США в 2021 году по цене $599. Новые очки компактнее и легче, чем Light, которые выглядят как большие солнцезащитные очки. Nreal заявила, что очки Air потребляют на 50% меньше энергии, чем Light.

Air задуманы как «персональный кинотеатр» для просмотра Netflix, YouTube и других видеосервисов. В Air изображение проецируется перед пользователем, не блокируя обзор. У экрана очков два режима: 130 дюймов с 3 м и 210 дюймов с 6 м. На Android на Air можно транслировать игры из таких сервисов, как Xbox Cloud Gaming и Steam.

Источник: incrussia.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#очки #технологии #гаджеты #дополненнаяреальность #ar
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
В Астане откроется торговая галерея сегмента люкс в Talan Towers
3626
Zivert и Niletto выпустили совместный трек
7564
Air Max 2090: кроссовки будущего от Nike
2088
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.