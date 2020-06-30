Китайский онлайн-учебник Zuoyebang собирает 750 миллионов долларов

Zuoyebang, стартап со штаб-квартирой в Пекине, который запускает онлайн-приложение для обучения, заявил, что в новом раунде финансирования он привлек 750 миллионов долларов, поскольку инвесторы демонстрируют свое постоянное доверие и стремление сосредоточиться на быстро развивающемся рынке азиатских технологий.

Американская инвестиционная компания Tiger Global и находящаяся в Гонконге частная инвестиционная компания FountainVest Partners возглавили раунд финансирования Series E шестилетнего стартапа. Существующие инвесторы, в том числе SoftBank’s Vision Fund, Sequoia Capital China, Xiang He Capital, Управление по инвестициям Катара также приняли участие в раунде, в результате чего текущее повышение стартапа достигло 1,33 миллиарда долларов.

Zuoyebang помогает ученикам — от детского сада до 12-го класса — решать проблемы и понимать сложные концепции.

Приложение, которое предлагает онлайн-курсы и проводит уроки в режиме реального времени, также позволяет студентам сфотографировать проблему, загрузить ее в приложение и получить ее решение. Стартап утверждает, что использует искусственный интеллект для определения вопроса и его ответа.

Zuoyebang собрал 170 миллионов активных пользователей в месяц, около 50 миллионов из которых пользуются сервисом каждый день. Более 12 миллионов из этих пользователей являются платными подписчиками.

Источник: kolibri.press