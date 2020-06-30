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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Китайский онлайн-учебник Zuoyebang собирает 750 миллионов долларов
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Сегодня в 09:54

Китайский онлайн-учебник Zuoyebang собирает 750 миллионов долларов

Zuoyebang, стартап со штаб-квартирой в Пекине, который запускает онлайн-приложение для обучения, заявил, что в новом раунде финансирования он привлек 750 миллионов долларов, поскольку инвесторы демонстрируют свое постоянное доверие и стремление сосредоточиться на быстро развивающемся рынке азиатских технологий.

Американская инвестиционная компания Tiger Global и находящаяся в Гонконге частная инвестиционная компания FountainVest Partners возглавили раунд финансирования Series E шестилетнего стартапа. Существующие инвесторы, в том числе SoftBank’s Vision Fund, Sequoia Capital China, Xiang He Capital, Управление по инвестициям Катара также приняли участие в раунде, в результате чего текущее повышение стартапа достигло 1,33 миллиарда долларов.

Zuoyebang помогает ученикам — от детского сада до 12-го класса — решать проблемы и понимать сложные концепции.

Приложение, которое предлагает онлайн-курсы и проводит уроки в режиме реального времени, также позволяет студентам сфотографировать проблему, загрузить ее в приложение и получить ее решение. Стартап утверждает, что использует искусственный интеллект для определения вопроса и его ответа.

Zuoyebang собрал 170 миллионов активных пользователей в месяц, около 50 миллионов из которых пользуются сервисом каждый день. Более 12 миллионов из этих пользователей являются платными подписчиками.

Источник: kolibri.press

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