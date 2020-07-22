Китайский конкурент Tesla привлек 500 миллионов $

Китайский стартап по производству интеллектуальных электромобилей Xpeng Motors закрыл новый раунд инвестиций. Около 500 миллионов $ поступило от группы инвесторов, включая Aspex, Coatue, Hillhouse Capital и Sequoia Capital China.

Полученные деньги Xpeng Motors планирует направить на разработку новых автомобилей для среднего класса в Китае. В апреле компания начала поставки нового спортивного седана Xpeng P7, который известен как конкурент Tesla. К июлю этого года совокупный объем продаж Xpeng превысил 20 тысяч электромобилей.

Стартап был основан в 2014 году. Общий объем привлеченных в компанию инвестиций составляет около 2,2 миллиарда $. Следующим шагом может быть размещение акций на американской бирже Nasdaq.

Источник: rb.ru

Источник фотографии: insideevs.com