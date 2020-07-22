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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Китайский конкурент Tesla привлек 500 миллионов $
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Сегодня в 11:02

Китайский конкурент Tesla привлек 500 миллионов $

Китайский стартап по производству интеллектуальных электромобилей Xpeng Motors закрыл новый раунд инвестиций. Около 500 миллионов $ поступило от группы инвесторов, включая Aspex, Coatue, Hillhouse Capital и Sequoia Capital China.

Полученные деньги Xpeng Motors планирует направить на разработку новых автомобилей для среднего класса в Китае. В апреле компания начала поставки нового спортивного седана Xpeng P7, который известен как конкурент Tesla. К июлю этого года совокупный объем продаж Xpeng превысил 20 тысяч электромобилей.

Стартап был основан в 2014 году. Общий объем привлеченных в компанию инвестиций составляет около 2,2 миллиарда $. Следующим шагом может быть размещение акций на американской бирже Nasdaq.

Источник: rb.ru

Источник фотографии: insideevs.com

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#китай #tesla #электромобили
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