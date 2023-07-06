Китайские ученые изобрели съедобную биоразлагаемую упаковку

Химики из Китайского университета Гонконга разработали новый вид упаковки — не только экологичной, но и съедобной.

Пленка из бактериальной целлюлозы представляет собой альтернативу обычной пластиковой упаковке благодаря экологически чистому процессу синтеза, нетоксичности, высокой механической прочности и биоразлагаемости.

Результаты исследования показали, что материал на биооснове полностью разлагается в течение одного-двух месяцев. Кроме того, он съедобен и безвреден для животных — например черепах. По прочности упаковка превзошла крафт-бумагу и полиэтилен низкой плотности.

В отличие от целлюлозы, содержащейся в клеточных стенках растений, бактериальная целлюлоза может быть получена путем микробной ферментации — это исключает необходимость вырубки деревьев или сельскохозяйственных культур.

Источник: incrussia.ru