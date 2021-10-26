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Китайская компания XPeng представила летающий электромобиль
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Сегодня в 11:01

Китайская компания XPeng представила летающий электромобиль

Производитель электромобилей XPeng Motors представил машину, способную перемещаться не только по дорогам общего пользования, но и по воздуху. Модель летающего автомобиля называется HT Aero. Несущие винты могут складываться и раскрываться в зависимости от вида движения.

В салоне HT Aero предусмотрено два пассажирских места и средства безопасности, например парашютная система.

Управлять аэромобилем можно с помощью обычного руля и рычага, напоминающего джойстик. Максимальная скорость составляет 130 километров в час, время полета — около 25 минут.

Массовое производство летающих машин XPeng Motors запланировала на 2024 год.

Стоимость необычного электромобиля составит менее миллиона юаней.

Источник: incrussia.ru

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