Китайская компания XPeng представила летающий электромобиль

Производитель электромобилей XPeng Motors представил машину, способную перемещаться не только по дорогам общего пользования, но и по воздуху. Модель летающего автомобиля называется HT Aero. Несущие винты могут складываться и раскрываться в зависимости от вида движения.

В салоне HT Aero предусмотрено два пассажирских места и средства безопасности, например парашютная система.

Управлять аэромобилем можно с помощью обычного руля и рычага, напоминающего джойстик. Максимальная скорость составляет 130 километров в час, время полета — около 25 минут.

Массовое производство летающих машин XPeng Motors запланировала на 2024 год.

Стоимость необычного электромобиля составит менее миллиона юаней.

Источник: incrussia.ru