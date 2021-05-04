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Китайская компания Baidu запустила свои беспилотные такси в Пекине
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Сегодня в 10:44

Китайская компания Baidu запустила свои беспилотные такси в Пекине

Мир меняется. Около 10 роботизированных такси Apollo уже ездят по Пекину. Каждая поездка стоит 4,60 $.

Компания стала первой, кто коммерциализировал такой вид такси-сервиса в Китае.

Источник: @breakingtrends

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#китай #пекин #беспилотноетакси
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