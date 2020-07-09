«Китай полностью отличается от остального мира», — что удивило иностранцев в КНР

Вера Винтер, город — Макао, студентка, @verawinter
Я из Хельсинки, Финляндия. Жила там всю жизнь, но после окончания средней школы решила переехать в Китай. Окончила университет и ищу работу, прежде чем продолжить обучение в магистратуре.
В 2015 году я переехала в Пекин, а после в Макао, особый административный район Китая, чтобы учиться в университете.
О первом впечатлении
У меня было два первых впечатления с тех пор, как я переехала в два совершенно разных места в Китае. В обоих я была поражена. Я всегда хотела жить в большом мегаполисе, где человека окружают небоскребы и кажется, что город никогда не спит.
Мне понравились красочные здания в португальском стиле и близость к океану
Пекин большой, но у него есть недостатки: плохая экология, метро, полные автобусы и ужасное движение на дорогах. Макао удобнее и не такой традиционный. Мне понравились мигающие огни казино, красочные здания в португальском стиле и близость к океану.
О трудностях
В Пекине я столкнулась с языковым барьером, не многие местные говорят по-английски. Иногда я терялась в большом городе, и приходилось возвращаться в знакомый район, потому что никто из прохожих не мог мне помочь. Кроме того, моя первая принимающая семья жила далеко от центра, поэтому я не могла много гулять. К счастью, вторая семья жила в хорошем месте, и у меня была возможность свободно исследовать город.
О различиях
Китай и Финляндия — полные противоположности почти во всех отношениях. В Пекине всегда приходится пробиваться в автобусы и метро. В материковом Китае мало иностранцев, поэтому, когда люди видели меня, они начинали фотографироваться без разрешения. Когда я переехала в Макао, я чувствовала себя как дома. Макао интернациональный и больше похож на Европу.
О людях
Китайцы дружелюбные и гостеприимные — по крайней мере, когда вы узнаете их ближе. Китай большой, с множеством разных регионов, поэтому трудно описать китайцев в целом. Я бы сказала, что они уважают свою культуру и традиции.
Что понравилось
Комфортный климат, особенно в Макао. Мне нравится еда, большие города, храмы и небоскребы.
Екемини Виктор, преподаватель, @ekyvee
Я родилась и выросла в Нигерии. Я работаю учителем. Мне нравится путешествовать, это позволяет мне узнавать о мире, разных культурах и получать новые впечатления. По этой причине я решила поехать в Китай, где жила и работала в качестве учителя целый год.
О первом впечатлении
Приехав в Китай, я обнаружила, что он полностью отличается от остального мира, это было захватывающе. Это страна с прекрасными видами на горы, с большим количеством исторических мест, храмов и пляжей.
Я заметила, что китайцы особенно внимательны к эстетике, отсюда и красиво украшенные улицы, особенно во время праздников. Другое — это изобилие всего.
О трудностях
Моей главной проблемой был языковой барьер. Иногда это расстраивало, но это подтолкнуло меня к изучению китайского языка.
Я также начала использовать различные приложения в телефоне, и взаимодействие с людьми стало легче.
О сходстве
Китайская культура похожа на культуру Нигерии с точки зрения любви к еде. Мне нравилось изучать их культуру через еду. Я пробовала все виды китайской лапши и риса, всегда использовала палочки для еды и пила местное китайское вино.
Еще один крутой аспект — доступная стоимость жизни в Китае и большой выбор товаров
О различиях
Китайцы живут не так, как другие, их стиль жизни, гигиена и здравоохранение отличаются. Как иностранке, мне потребовалось время, чтобы приспособиться. В Китае я жила в маленьком городе, где было мало иностранцев, я стала своего рода знаменитостью. Люди подходили ко мне и фотографировались, к тому же я еще и африканка. Это дало свои преимущества. Мне предоставляли скидки в магазинах или развлекательных центрах, это работало в пользу их бизнеса.
Что понравилось
Больше всего в Китае мне понравился — We Chat. Это приложение как WhatsApp, но лучше. В этом приложении можно бронировать отели и авиабилеты, переводить деньги и совершать покупки. Еще один крутой аспект — доступная стоимость жизни в Китае и большой выбор товаров. Когда дело доходит до покупок, мне иногда сложно сделать выбор.
Эврим Канбур, город — Шанхай, предприниматель, @evrim_kanbur
Я предприниматель и педагог из Стамбула. Основатель expatneighbors.com и whiletravelling.com.
Прошло уже семь лет, как я живу в Шанхае. Тогда я понятия не имела о Китае, но хотела научиться с нуля языку и рабочей культуре. Кроме того, это быстроразвивающаяся страна, поэтому я переехала в Китай.
О первом впечатлении
Это совершенно новый мир, хотя и есть некоторые сходства. Погода, еда, культура, образ мыслей были другими. Эта смесь нового и старого была удивительна для меня.
О трудностях
Мне было сложно найти общий язык, когда я искала квартиру. Это было похоже на приключение. Некоторые владельцы недвижимости сначала соглашались, а через час, когда я приходила с деньгами, говорили, что квартира уже продана. Так было несколько раз, и я поняла, что это зависит от людей, которых встречаешь.
Я не ем свинину. Сначала я часто натыкалась на продукты, в которых есть свинина, даже в хлебе. Затем я нашла способ избегать этого.
О сходстве
Процесс переговоров в бизнесе несколько похож. Я хороша в этом и здесь могу прочитать их ход мыслей и перейти к реальной сделке.
Мы схожи тем, что в наших культурах почти отсутствует понятие личного пространства и мы не умеем стоять в очередях.
Также схожи некоторые общепринятые нормы: в каком возрасте женщинам выходить замуж и заводить детей или нужно ли иметь дом и машину до вступления в брак.
О людях
Китайцы просыпаются рано, и у них приятная утренняя рутина. Здесь мало людей с избыточным весом. Они следят за питанием и почти не едят сладкое, как на Западе.
В Китае все движется и происходит быстрее. Люди здесь меньше осуждают и больше поддерживают, когда видят, что ты приезжий, но, конечно, бывают исключения.
Что понравилось
Мне нравится здешняя архитектура. Я была поражена, увидев храм в центре Шанхая, это был храм Цзин.
Парки — сердце Шанхая. Я удивилась, увидев, что большинство бабушек и дедушек танцуют вместе и занимаются тайцзи. Я сидела и смотрела на них часами. Я до сих пор люблю эту атмосферу, здесь все так мирно и позитивно.
Китайская кухня отличная, одна из моих любимых.
Транспорт в таком мегаполисе довольно прост. Системы метро супер связаны, как паутина под землей, которая доставит вас куда угодно. Didi — это Uber Китая, и он дешевле и безопаснее в использовании. Мне нравится, что можно легко передвигаться по городу.