«Китай полностью отличается от остального мира», — что удивило иностранцев в КНР

Вера Винтер, город — Макао, студентка, @verawinter





О первом впечатлении



Мне понравились красочные здания в португальском стиле и близость к океану



О трудностях



О различиях



О людях



Что понравилось



О первом впечатлении



О трудностях



О сходстве



Еще один крутой аспект — доступная стоимость жизни в Китае и большой выбор товаров





О различиях



Что понравилось

Эврим Канбур, город — Шанхай, предприниматель, @evrim_kanbur







О первом впечатлении



О трудностях



О сходстве



О людях



Что понравилось

Окончила университет и ищу работу, прежде чем продолжить обучение в магистратуре.В обоих я была поражена. Я всегда хотела жить в большом мегаполисе, где человека окружают небоскребы и кажется, что город никогда не спит.Макао удобнее и не такой традиционный. Мне понравились мигающие огни казино, красочные здания в португальском стиле и близость к океану.Иногда я терялась в большом городе, и приходилось возвращаться в знакомый район, потому что никто из прохожих не мог мне помочь. Кроме того, моя первая принимающая семья жила далеко от центра, поэтому я не могла много гулять. К счастью, вторая семья жила в хорошем месте, и у меня была возможность свободно исследовать город.В Пекине всегда приходится пробиваться в автобусы и метро. В материковом Китае мало иностранцев, поэтому, когда люди видели меня, они начинали фотографироваться без разрешения. Когда я переехала в Макао, я чувствовала себя как дома. Макао интернациональный и больше похож на Европу.Китай большой, с множеством разных регионов, поэтому трудно описать китайцев в целом. Я бы сказала, что они уважают свою культуру и традиции.Мне нравится еда, большие города, храмы и небоскребы.Я работаю учителем. Мне нравится путешествовать, это позволяет мне узнавать о мире, разных культурах и получать новые впечатления. По этой причине я решила поехать в Китай, где жила и работала в качестве учителя целый год.Это страна с прекрасными видами на горы, с большим количеством исторических мест, храмов и пляжей.Другое — это изобилие всего.Иногда это расстраивало, но это подтолкнуло меня к изучению китайского языка.Мне нравилось изучать их культуру через еду. Я пробовала все виды китайской лапши и риса, всегда использовала палочки для еды и пила местное китайское вино.Как иностранке, мне потребовалось время, чтобы приспособиться. В Китае я жила в маленьком городе, где было мало иностранцев, я стала своего рода знаменитостью. Люди подходили ко мне и фотографировались, к тому же я еще и африканка. Это дало свои преимущества. Мне предоставляли скидки в магазинах или развлекательных центрах, это работало в пользу их бизнеса.Это приложение как WhatsApp, но лучше. В этом приложении можно бронировать отели и авиабилеты, переводить деньги и совершать покупки. Еще один крутой аспект — доступная стоимость жизни в Китае и большой выбор товаров. Когда дело доходит до покупок, мне иногда сложно сделать выбор.Основатель expatneighbors.com и whiletravelling.com.Тогда я понятия не имела о Китае, но хотела научиться с нуля языку и рабочей культуре. Кроме того, это быстроразвивающаяся страна, поэтому я переехала в Китай.Погода, еда, культура, образ мыслей были другими. Эта смесь нового и старого была удивительна для меня.Это было похоже на приключение. Некоторые владельцы недвижимости сначала соглашались, а через час, когда я приходила с деньгами, говорили, что квартира уже продана. Так было несколько раз, и я поняла, что это зависит от людей, которых встречаешь.Сначала я часто натыкалась на продукты, в которых есть свинина, даже в хлебе. Затем я нашла способ избегать этого.Я хороша в этом и здесь могу прочитать их ход мыслей и перейти к реальной сделке.в каком возрасте женщинам выходить замуж и заводить детей или нужно ли иметь дом и машину до вступления в брак.Здесь мало людей с избыточным весом. Они следят за питанием и почти не едят сладкое, как на Западе.Люди здесь меньше осуждают и больше поддерживают, когда видят, что ты приезжий, но, конечно, бывают исключения.Я была поражена, увидев храм в центре Шанхая, это был храм Цзин.Я удивилась, увидев, что большинство бабушек и дедушек танцуют вместе и занимаются тайцзи. Я сидела и смотрела на них часами. Я до сих пор люблю эту атмосферу, здесь все так мирно и позитивно.Системы метро супер связаны, как паутина под землей, которая доставит вас куда угодно. Didi — это Uber Китая, и он дешевле и безопаснее в использовании. Мне нравится, что можно легко передвигаться по городу.