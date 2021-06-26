Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
kitay-planiruet-otpravit-pervuyu-missiyu-s-lyud-mi-na-mars-v-2033-godu
Китай планирует отправить первую миссию с людьми на Марс в 2033 году
103
/
/

Сегодня в 10:35

Китай планирует отправить первую миссию с людьми на Марс в 2033 году

Китай стремится покорить Марс в 2033 году. Ван Сяоцзюнь, глава государственной Китайской академии ракет-носителей, впервые огласил планы страны насчет Марса на Международной конференции по исследованию космического пространства.

К концу 2030 года Китай намерен совершить беспилотную миссию на Марс, чтобы привезти на Землю образцы почвы. Помимо этого, первым шагом по исследованию Марса станет использование роботов для разведки потенциального места, создания космической базы и постройки системы добычи полезных ресурсов. Вторым шагом будет отправка астронавтов, которые будут строить космическую станцию, а в будущем планируются масштабные грузовые полеты с Земли на Марс.

Запуски запланированы на 2033, 2035, 2037 и 2041 годы.

Источник: incrussia.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#китай #космос #робот #конференция #марс
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
«Макдоналдс» открыл ресторан с нулевым потреблением энергии
544
В Алматы пройдет экспресс-курс глянцевой журналистики Алены Долецкой
1625
Новый авиарейс Астана — Душанбе запустят в декабре 2018 года
1541