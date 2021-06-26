Китай планирует отправить первую миссию с людьми на Марс в 2033 году

Китай стремится покорить Марс в 2033 году. Ван Сяоцзюнь, глава государственной Китайской академии ракет-носителей, впервые огласил планы страны насчет Марса на Международной конференции по исследованию космического пространства.

К концу 2030 года Китай намерен совершить беспилотную миссию на Марс, чтобы привезти на Землю образцы почвы. Помимо этого, первым шагом по исследованию Марса станет использование роботов для разведки потенциального места, создания космической базы и постройки системы добычи полезных ресурсов. Вторым шагом будет отправка астронавтов, которые будут строить космическую станцию, а в будущем планируются масштабные грузовые полеты с Земли на Марс.

Запуски запланированы на 2033, 2035, 2037 и 2041 годы.

Источник: incrussia.ru