Китай, Австралия, Германия: стипендии для учебы в аспирантуре

Делимся информацией о возможностях для учебы в аспирантуре в университетах по всему миру.





Belt and Road Initiative Scholarship в University of Electronic Science and Technology of China, Китай





Программа для иностранных студентов, которые поступают на любую программу аспирантуры. Есть полная стипендия, которая оплачивает все расходы и выдает 1500 юаней на личные траты и частичная — она покрывает учебу, проживание и страховку.



Кандидаты должны быть гражданами любой страны кроме Китая и подать заявку на поступление.

Прием заявок проходит с 1 декабря до 1 марта каждого года.





Graduate Research Scholarships в University of Melbourne, Австралия

Программа для учебы в одном из лучших университетов Австралии. University of Melbourne предлагает два вида исследовательских стипендий: студентам магистратуры и аспирантуры.



Финансирование распределяется по принципу меритократии. Ее получат студенты с высоким GPA, хорошими отзывами, научными публикациями. Отдельных документов на стипендию подавать не нужно, достаточно заявки на поступление по образовательной программе.

Для каждой программы разный дедлайн.





Аспирантура в Max Planck Institute, Германия

Кандидат должен владеть степенью магистра в области биологии, химии, физики, математики, информационных или инженерных наук, а также отлично знать английский язык.



Программа обеспечивает финансовую поддержку во время всего проведения аспирантского исследования, продолжительностью до четырех лет. Участники получают заработную плату в размере 1600 евро в месяц.





Scholarships in Asia and the Pacific от Asian Development от Asian Development Bank





Asian Development Bank, совместно с правительством Японии предлагает 150 стипендий студентам последипломных программ — магистратуры и аспирантуры.



Кандидаты должны иметь минимум два года опыта работы, владеть английским языком и быть не старше 35 лет. После обучения стипендиаты должны отработать не менее двух лет в родной стране.

Финансирование покрывает стоимость обучения, проживания, расходы на страховку, транспорт и учебники. Также выплачивается стипендия.





Finland Scholarships, Финляндия

Правительство Финляндии предлагает полные и частичные стипендии для иностранных студентов.



В рамках программы участники получают освобождение от оплаты обучения на первый год и грант в минимальном размере 5000€. Многие университеты предлагают дополнительные стипендии на второй год обучения. Всего участвуют 16 лучших учебных заведения страны.

Дедлайн зависит от вуза, в который вы подаете документы.





Friedrich Ebert Foundation: Scholarship for International Students, Германия

Стипендия для обучения по программам бакалавриата и аспирантуры в Германии.



Стипендиаты получают ежемесячную базовую стипендию до 850 евро, покрываются расходы на медицинское страхование. Отдельно финансируются семейные пособия.

Кандидаты должны самостоятельно поступить в вуз, предъявить доказательства высокой успеваемости и сертификаты о знании английского и немецкого языков.





UBD Graduate Scholarship в Universiti Brunei Darussalam, Бруней





Стипендия присуждается выдающимся ученым, студентам и специалистам для проведения исследований в Universiti Brunei Darussalam.



Программа предоставляет иностранным кандидатам возможность продолжить свои академические исследования и активно взаимодействовать с международными учеными и специалистами. Главный критерий — знание английского языка и высокий средний балл.

Финансирование: стоимость обучения, ежемесячная стипендия в размере BND 500 000, проживание, перелеты, стипендию на исследования.





Amelia Earhart Fellowship

Каждый год стипендия в размере $10 000 присуждается женщинам, желающим обучиться на программах аспирантуры или докторантуры в аэрокосмической отрасли.

Стипендия может использоваться в любом университете или колледже, предлагающем аккредитованные образовательные степени.

Дедлайн зависит от принимающего учреждения.