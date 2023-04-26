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KINZA 2023: в Казахстане впервые пройдет форум по партнерскому маркетингу
38
Главный

Сегодня в 11:45

KINZA 2023: в Казахстане впервые пройдет форум по партнерскому маркетингу

Высокие темпы развития интернет-маркетинга, лояльность к криптовалютам и большое сообщество единомышленников сделали Казахстан новой привлекательной локацией для многих арбитражников. Именно здесь пройдет следующий масштабный форум KINZA. 31 мая 2023 года мероприятие соберет в Алматы более 2000 affiliate-специалистов из стран СНГ.

Площадкой для форума был выбран выставочный комплекс Atakent-Expo.

Выставочная зона форума будет представлена яркими стендами лидеров рынка и перспективных стартапов в сфере арбитража трафика. Партнерские сети, трекеры, антидетект-браузеры, платежные сервисы — организаторы ожидают более 50 экспонентов.

Выступят 15 топовых спикеров-практиков с уникальными докладами, которые ранее еще не звучали со сцены. 80% докладов — это свежие кейсы, которые рассказывают об инновационных и смелых подходах к арбитражу трафика, а также об особенностях работы с офферами в востребованных вертикалях.

Среди спикеров форума:
— Алекс Слобоженко, Founder & CEO Traffic Devils
— Денис Лагутенко, основатель ADSbase
— Семен Верушкин, CEO & Founder холдинга Lead-Magnet
— Антон Войстриков, Founder&CEO CLICKLEAD и многие другие.

После деловой программы форума всех гостей с Business и VIP билетами ждет афтерпати.

Ярким событием на вечеринке станет торжественная церемония награждения победителей премии KINZA Awards, которая стартует в марте этого года.

Приобрести билеты на конференцию вы сможете на сайте.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.