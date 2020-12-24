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Киностудия Sony Pictures работает над тремя фильмами и семью сериалами по играм PlayStation
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Сегодня в 10:51

Киностудия Sony Pictures работает над тремя фильмами и семью сериалами по играм PlayStation

Киностудия Sony Pictures работает над тремя фильмами и семью сериалами по играм PlayStation. Об этом рассказал ее глава Тони Винчикерра.

Он не раскрыл информацию о том, о каких проектах идет речь, однако, вероятно, в список входят экранизация Uncharted и сериал по The Last of Us для HBO. Винчикерра отметил, что точного расписания работы над проектами пока нет.

По словам главы Sony Pictures, над этими фильмами и сериалами работают в рамках программы One Sony, которая подразумевает больше совместных проектов между разными подразделениями компании.

В конце ноября стало известно, что HBO снимет сериал по мотивам игры The Last of Us. Над шоу, которое будет основано на первой части игры, поработают продюсеры «Чернобыля» Крейг Мазин и Кэролин Штраусс.

Фильм по Uncharted должен выйти 15 июля 2021 года. В октябре Том Холланд показал себя в образе Нейтана Дрейка из экранизации.

Источник: daily.afisha.ru

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