Кинопремия «Сезар» объявила лауреатов

25 февраля в 47 раз прошла французская кинопремия «Сезар». Награждение состоялось в киноконцертном зале «Олимпия» в Париже.

Картина «Утраченные иллюзии» Ксавье Джанноли стала лауреатом в семи категориях.

Валери Лемерсье стала лучшей актрисой за роль Селин Дион в своем же байопике о всемирно известной певице. В категории «Лучший актер» Бенуа Мажимель сыгравший в ленте «Пока я жив», обошел Адама Драйвера. «Аннетт» досталась статуэтка «Сезар» за лучшую оригинальную музыку к фильму. Также картина Леоса Каракса собрала несколько «технических» наград: за лучший звук, монтаж и визуальные эффекты.

«Лучшим иностранным фильмом» стал «Отец» Флориана Зеллера. В ленте снялись Энтони Хопкинс и Оливия Колман.

Источник: srsly.ru