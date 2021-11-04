«Кинопоиск» обновил логотип и отказался от приставки HD в названии онлайн-кинотеатра

«Кинопоиск» отказался от приставки, так как позиционирует себя не только как онлайн-кинотеатр, но и крупную русскоязычную энциклопедию и медиа о кино, а также продюсерский центр.

Новый логотип – это одновременно и буква «К», и «метафора объединения людей, которых притягивает сила историй». В логотипе также отказались от заглавной буквы «П» в названии.

У сервиса появится новый шрифт SangBleu Sunrise, а к оранжевому цвету «Кинопоиска» добавились два новых — ярко-бирюзовый и цвет лайма.

Дизайн изменят в интерфейсе сервиса, а также в постерах, заставках и трейлерах. Логотип появится на сайте, в приложениях для телефонов и телевизоров, изменятся иконки приложений. Это произойдет постепенно — в зависимости от платформы.

Новый дизайн разработала команда медиасервисов «Яндекса» с несколькими агентствами. К разработке бренд-платформы привлекли DixonBaxi и Depot, новый логотип и шрифт создавался с Contrast Foundry, визуальное воплощение айдентики — с Tuman Studio.

Источник: vc.ru