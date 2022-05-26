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Ким Кардашьян стала «консультантом по вкусу» крупнейшего производителя растительного мяса Beyond Meat
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Сегодня в 09:50

Ким Кардашьян стала «консультантом по вкусу» крупнейшего производителя растительного мяса Beyond Meat

Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» стала лицом новой рекламной кампании Beyond Meat, в которой будет готовить фирменные блюда из продукции производителя.

«Я стараюсь потреблять все больше растительных продуктов и могу сказать, что Beyond Meat — мой фаворит. Мне нравится не только вкус, но и польза продуктов для меня и моей семьи», — сказала Кардашьян.

На фоне новости акции Beyond Meat выросли на 7%, но немного опустились к закрытию биржи. Ранее компания сотрудничала с актером Кевином Хартом, актрисой Шэй Митчелл и рэпером Snoop Dogg.

Источник: incrussia.ru

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