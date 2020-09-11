Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/798/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/798c085e8ba8ed304bafaaafaea87785.jpeg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
kibersport-v-kazahstane-gde-obuchayut-i-chto-nuzhno-znat-igrokam
Киберспорт в Казахстане. Где обучают и что нужно знать игрокам
68
/
/

Сегодня в 18:50

Киберспорт в Казахстане. Где обучают и что нужно знать игрокам

Обучиться киберспорту можно в высших заведениях в России, дистанционно в специализированных школах или в киберспортивных академиях в Казахстане.

Дистанционное обучение


киберспортказахстан.jpeg

Киберспортивная организация Progress Gaming в Алматы, @progress_gaming


Первая академия, которая появилась в Казахстане. С игроками изучают различные аспекты командных тактик и повышают индивидуальный уровень игры.

Сейчас делятся информацией по турнирам, проводят розыгрыши профессиональной техники.


Онлайн-сервис MOREMMR, moremmr.com


Обучение киберспорту проходит онлайн. На платформе учат играть в Dota 2. Больше 100 часов видеоуроков от PRO-игроков для любых рангов, охватывающих множество тематик, от базовых игровых механик до психологии командной игры.

Можно получить разбор ошибок после каждой игры от искусственного интеллекта на основе данных, полученных после анализа более 30 миллионов матчей. Также проводят турниры среди пользователей.


Киберспортивная школа F1, @cschool_f1


Онлайн-школа киберспорта — образовательный проект, где можно получить знания и повысить свой skill от опытных наставников. Обучение проходит онлайн, и по его итогам можно будет проследить достигнутый именно вами результат. Всех учеников школы сопровождает команда профессионалов.

Школа обучает по собственной авторской программе. По прохождению обучения ученики получают удаленно доступ к обновлениям информации о дисциплине, поддержку и консультацию наставников. Преподаваемые дисциплины на данный момент: Dota 2, CS:GO, PUBG.



CTRL PLAY ACADEMY, academy.ctrlplay.ru


Академия CTRL PLAY — часть целой экосистемы, включающей в себя сеть компьютерных клубов в городах России, учебные классы на территории главного киберспортивного телеканала Е, регулярные разноформатные турниры и соревнования. С учениками будет работать профессиональная команда тренеров, менеджеров, психологов. Вы получаете помощь в трудоустройстве, попав в список лучших студентов. Офлайн- и онлайн-форматы обучения.


Факультет игровой индустрии и киберспорта в Университете Синергия


Обучают менеджменту в киберспорте, основам игровой индустрии и киберспорта, а также основным дисциплинам. Обещают практику на крупных киберспортивных событиях. Можно обучаться очно и онлайн.


Университеты в России


cybergirl.jpg

Кафедра информационных технологий SCOLIPE в Москве


В этом вузе есть специальность «теория и методика компьютерного спорта». Первые два курса студенты изучают предметы из основной программы, основное обучение начнется на третьем курсе: киберспортивный менеджмент, организация соревнований, теория и методика киберспорта, история компьютерного спорта и другие.


Высшая школа экономики


Совместно с Федерацией компьютерного спорта России разработали образовательную программу профессиональной переподготовки «Управление киберспортом» для решения проблемы нехватки кадров в менеджменте кибериндустрии.


Где найти информацию по турнирам и новости киберспорта


pexels-lucie-liz-3165335.jpg

Республиканское общественное объединение Qazaq Cybersport Federation, @qcf.kz


Цель федерации — долгосрочное и системное развитие киберспорта в Казахстане с целью выхода казахстанских киберспортсменов и их команд на пьедесталы престижных международных соревнований.


Официальная группа Студии QHUB, qhub.kz


Актуальная информация, прямые включения с крупнейших онлайн- и офлайн-ивентов, а также информация об обновлениях в ведущих киберспортивных дисциплинах.


Сайт imgame.kz


Самый крупный новостной игровой портал с новостями по Казахстану. Пишут о киберспорте, делятся видео, новинками индустрии и популярными событиями в СНГ.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #киберспорт #обучение #dota2 #csgo
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Bringo.uz. Как стать успешным стартапом по доставке еды и достигнуть оборота в 100 000 $
1853
8 онлайн-курсов, чтобы обучиться программированию с нуля
3370
Как в Казахстане поддерживают развитие IT-рынка
2461