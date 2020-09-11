Киберспорт в Казахстане. Где обучают и что нужно знать игрокам

Обучиться киберспорту можно в высших заведениях в России, дистанционно в специализированных школах или в киберспортивных академиях в Казахстане.

Дистанционное обучение













Киберспортивная организация Progress Gaming в Алматы, @progress_gaming





Первая академия, которая появилась в Казахстане. С игроками изучают различные аспекты командных тактик и повышают индивидуальный уровень игры.

Сейчас делятся информацией по турнирам, проводят розыгрыши профессиональной техники.





Обучение киберспорту проходит онлайн. На платформе учат играть в Dota 2. Больше 100 часов видеоуроков от PRO-игроков для любых рангов, охватывающих множество тематик, от базовых игровых механик до психологии командной игры.

Можно получить разбор ошибок после каждой игры от искусственного интеллекта на основе данных, полученных после анализа более 30 миллионов матчей. Также проводят турниры среди пользователей.





Киберспортивная школа F1, @cschool_f1





Онлайн-школа киберспорта — образовательный проект, где можно получить знания и повысить свой skill от опытных наставников. Обучение проходит онлайн, и по его итогам можно будет проследить достигнутый именно вами результат. Всех учеников школы сопровождает команда профессионалов.

Школа обучает по собственной авторской программе. По прохождению обучения ученики получают удаленно доступ к обновлениям информации о дисциплине, поддержку и консультацию наставников. Преподаваемые дисциплины на данный момент: Dota 2, CS:GO, PUBG.





CTRL PLAY ACADEMY, academy.ctrlplay.ru





Академия CTRL PLAY — часть целой экосистемы, включающей в себя сеть компьютерных клубов в городах России, учебные классы на территории главного киберспортивного телеканала Е, регулярные разноформатные турниры и соревнования. С учениками будет работать профессиональная команда тренеров, менеджеров, психологов. Вы получаете помощь в трудоустройстве, попав в список лучших студентов. Офлайн- и онлайн-форматы обучения.



Факультет игровой индустрии и киберспорта в Университете Синергия





Обучают менеджменту в киберспорте, основам игровой индустрии и киберспорта, а также основным дисциплинам. Обещают практику на крупных киберспортивных событиях. Можно обучаться очно и онлайн.



Университеты в России













Кафедра информационных технологий SCOLIPE в Москве





В этом вузе есть специальность «теория и методика компьютерного спорта». Первые два курса студенты изучают предметы из основной программы, основное обучение начнется на третьем курсе: киберспортивный менеджмент, организация соревнований, теория и методика киберспорта, история компьютерного спорта и другие.



Высшая школа экономики





Совместно с Федерацией компьютерного спорта России разработали образовательную программу профессиональной переподготовки «Управление киберспортом» для решения проблемы нехватки кадров в менеджменте кибериндустрии.



Где найти информацию по турнирам и новости киберспорта









Республиканское общественное объединение Qazaq Cybersport Federation, @qcf.kz

Цель федерации — долгосрочное и системное развитие киберспорта в Казахстане с целью выхода казахстанских киберспортсменов и их команд на пьедесталы престижных международных соревнований.



Официальная группа Студии QHUB, qhub.kz





Актуальная информация, прямые включения с крупнейших онлайн- и офлайн-ивентов, а также информация об обновлениях в ведущих киберспортивных дисциплинах.









Самый крупный новостной игровой портал с новостями по Казахстану. Пишут о киберспорте, делятся видео, новинками индустрии и популярными событиями в СНГ.