Kia представила новый логотип и глобальный девиз бренда

Компания Kia Motors Corporation представила свой новый логотип и глобальный девиз бренда, знаменующие смелый шаг к трансформации и новой глобальной цели. Внедрение нового логотипа выражает стремление Kia к завоеванию позиции лидера будущей индустрии средств и систем мобильности. Для этого будут трансформированы практически все направления бизнеса компании.

Логотип является символом новой цели бренда Kia и ценностей, которые он обещает предложить клиентам через будущие продукты, услуги, а также связанный с ними опыт.

Помимо полностью обновившегося логотипа, Kia представила также новый глобальный слоган бренда — Movement that inspires.

Источник: kia.ru