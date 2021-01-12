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Kia представила новый логотип и глобальный девиз бренда
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Сегодня в 11:02

Kia представила новый логотип и глобальный девиз бренда

Компания Kia Motors Corporation представила свой новый логотип и глобальный девиз бренда, знаменующие смелый шаг к трансформации и новой глобальной цели. Внедрение нового логотипа выражает стремление Kia к завоеванию позиции лидера будущей индустрии средств и систем мобильности. Для этого будут трансформированы практически все направления бизнеса компании.

Логотип является символом новой цели бренда Kia и ценностей, которые он обещает предложить клиентам через будущие продукты, услуги, а также связанный с ними опыт.

Помимо полностью обновившегося логотипа, Kia представила также новый глобальный слоган бренда — Movement that inspires.

Источник: kia.ru

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#бизнес #бренд #логотип #kia
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