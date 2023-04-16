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Kia построит в Казахстане новый завод
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Главный

Сегодня в 10:45

Kia построит в Казахстане новый завод

В рамках проекта на территории Казахстана будет построен новый завод Kia, где запланирован выпуск популярных моделей бренда.

Завод будет расположен в Костанае, где сосредоточены основные кадровые резервы сферы автомобилестроения в Казахстане.

Источник: zakon.kz

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