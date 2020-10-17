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Художник-иллюстратор из Кыргызстана о том, как зарабатывать на рисунках и международных конкурсах
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15.10.2020

Художник-иллюстратор из Кыргызстана о том, как зарабатывать на рисунках и международных конкурсах

Жылдыз Бекова, родной город — Бишкек, художник, иллюстратор, @jyldyzbekova_art

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О творчестве
Я родилась в семье художников. Мой брат стал архитектором-дизайнером, он визуализатор. Мы с ним все детство провели в папиной мастерской. Поэтому я всегда в шутку говорю, что вариантов у меня не было.

Рисование для меня как воздух и еда. Бывает, иногда подолгу не можешь рисовать, и начинается депрессия, потому что не можешь выдать какие-то переживания, эмоции в рисунки. А это хорошая терапия.

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Я художник, иллюстратор, по профессии дизайнер-архитектор. Поработав на фирмах, поняла, что это не мое, не могу развиваться творчески, сидя целый день у монитора компьютера.

Я работаю в стиле аниме и рисую в жанре сюрреализма, киберпанка, психоделики, арт-хауса, digital art, рисую маслом. Для меня важна визуализация, это помогает раскрывать идеи, вдохновляет. Люблю использовать смешанные техники.
О конкурсах и выставках
Я с детства участвовала на разных конкурсах и выставках. В 12 лет я участвовала в конкурсе, где были дети со всего мира, и моя работа попала в каталог с указанием имени и страны. Всегда по возможности участвую на различных выставках. Я наверстываю упущенное и участвую в международном конкурсе, сейчас идет отбор финалистов.

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Я часто участвую в групповых выставках в главных музеях. Персональных выставок пока не было, так как для этого нужно накопить достаточно картин, чтобы заполнить залы. Но у меня есть в планах организовать персональную выставку, к ней я готовлюсь уже семь лет.
О заработке в сфере искусства
Я рада, что нашла свою нишу в сфере искусства. Раньше я переживала насчет того, как буду зарабатывать деньги на рисунках. Продавать картины не всегда выгодно. У нас еще это тяжело дается, потому что люди не готовы к покупкам картин, изобразительного искусства. На данный момент я продаю картины, но не все. Я их коплю для будущей выставки.

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Сейчас изучаю масленую живопись, которую не преподавали мне ранее, и пишу уже четвертую картину маслом. Одну уже продала.

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Есть коммерческие проекты: сотрудничество с местными студиями, выполнение социальных проектов для зарубежных заказчиков. Например, у меня был социальный ролик, где я выступала как художник-иллюстратор для анимации. Я разрабатывала персонажа и полностью стиль. Мы с аниматором работали для одного российского социального медиа. Еще были разработки концепт-артов для рекламных роликов. Но сейчас я вплотную занялась иллюстрациями для анимации социальных проектов.

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Также иллюстрирую детские художественные книги. Пока у меня в коллекции две любимые — «Приключения маленького облачного человечка Бо» две части, которые вышли в 2017 году. Это наша работа с автором из Кыргызстана. Мне нравится тема фантазии и волшебства. Параллельно иллюстрирую детские сказки некоторых авторов из России.

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#кыргызстан #бишкек #художник #иллюстраторы #картиныбишкек
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