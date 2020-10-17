Художник-иллюстратор из Кыргызстана о том, как зарабатывать на рисунках и международных конкурсах

Жылдыз Бекова, родной город — Бишкек, художник, иллюстратор, @jyldyzbekova_art

О творчестве

О конкурсах и выставках

О заработке в сфере искусства

Мой брат стал архитектором-дизайнером, он визуализатор. Мы с ним все детство провели в папиной мастерской. Поэтому я всегда в шутку говорю, что вариантов у меня не было.Бывает, иногда подолгу не можешь рисовать, и начинается депрессия, потому что не можешь выдать какие-то переживания, эмоции в рисунки. А это хорошая терапия.Поработав на фирмах, поняла, что это не мое, не могу развиваться творчески, сидя целый день у монитора компьютера.Для меня важна визуализация, это помогает раскрывать идеи, вдохновляет. Люблю использовать смешанные техники.В 12 лет я участвовала в конкурсе, где были дети со всего мира, и моя работа попала в каталог с указанием имени и страны. Всегда по возможности участвую на различных выставках. Я наверстываю упущенное и участвую в международном конкурсе, сейчас идет отбор финалистов.. Персональных выставок пока не было, так как для этого нужно накопить достаточно картин, чтобы заполнить залы. Но у меня есть в планах организовать персональную выставку, к ней я готовлюсь уже семь лет.Раньше я переживала насчет того, как буду зарабатывать деньги на рисунках. Продавать картины не всегда выгодно. У нас еще это тяжело дается, потому что люди не готовы к покупкам картин, изобразительного искусства. На данный момент я продаю картины, но не все. Я их коплю для будущей выставки.Одну уже продала.. Например, у меня был социальный ролик, где я выступала как художник-иллюстратор для анимации. Я разрабатывала персонажа и полностью стиль. Мы с аниматором работали для одного российского социального медиа. Еще были разработки концепт-артов для рекламных роликов. Но сейчас я вплотную занялась иллюстрациями для анимации социальных проектов.Пока у меня в коллекции две любимые — «Приключения маленького облачного человечка Бо» две части, которые вышли в 2017 году. Это наша работа с автором из Кыргызстана. Мне нравится тема фантазии и волшебства. Параллельно иллюстрирую детские сказки некоторых авторов из России.