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«Холоп», «Лед-2» и «Джентльмены»: Фонд кино назвал лидеров кинопроката в 2020 году
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Вчера в 13:42

«Холоп», «Лед-2» и «Джентльмены»: Фонд кино назвал лидеров кинопроката в 2020 году

Фонд кино рассказал об итогах российского кинопроката в 2020 году. Самым кассовым фильмом стала комедия Клима Шипенко «Холоп»: за год ее посмотрели 10,2 млн человек, а сборы достигли 2,6 млрд рублей, говорится на сайте организации.

На втором месте оказалась картина «Лед-2» Жоры Крыжовникова, которую посмотрели 6 млн россиян и прокат которой принес 1,4 млрд рублей. Замыкает тройку фильм «Джентльмены» Гая Ричи: 4 млн просмотров и 1,2 млрд рублей кассовых сборов.

В топ-10 также попали фильмы «Вторжение», «Довод», «Соник в кино», «Плохие парни навсегда», «Союз спасения», «Удивительное путешествие Доктора Дулиттла» и «Непосредственно Каха».

Источник: daily.afisha.ru

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