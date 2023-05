Хочу учиться в Кембридже. 15 бесплатных онлайн-курсов от известного университета

Собрали онлайн-курсы от одного из самых лучших и старинных университетов мира — University of Cambridge. Вы сможете найти здесь обучние на любой вкус, начиная от уроков драматургии и сценарного мастерства, заканчивая нейропсихологией и изучением ДНК.





Foundations of Finance

Курс посвящен введению в основы финансовых концепций. Содержит тематические исследования и интервью со специалистами. Никаких предварительных знаний не требуется.





The Psychology of Emotions: An Introduction to Embodied Cognition

Вы изучите то, как наш мозг и тело распознают чужие эмоции. Узнаете, как анализировать нашу способность воспринимать чувства других.





The Neuropsychology of Decision Making

Вводный курс, который охватывает базовую нейроанатомию, нейроразвитие и их индивидуальные различия.





Stand Up! Comedy Writing and Performance Poetry

Этот курс расширит ваше понимание того, как структурировать стендап-комедию, а также позволит понять, как использовать повествовательную форму в вашей поэзии.





Forensic Science: DNA Analysis

Курс покажет вам роль ДНК в уголовных расследованиях.





Digital Platforms in Performance

Вы узнаете, как создавать интерактивные сценарии геймплея для видеоигр, сценарии подкастов, а также контент для вашего YouTube-канала.





Learning and memory in the brain: a guide for teachers

К поможет вам узнать, как неврология может помочь вашим ученикам учиться более эффективно.





Reconceiving Space: Installation and Performance Art

Участники смогут улучшить свою драматургическую практику в экспериментальном мире перформанса, а также развить профессиональные навыки письма и коммуникативные знания.





Building your Screenplay

Вы сможете улучшить свои навыки сценариста, получить знания и понимание требований мирового кино- и телепроизводства.





Writing successfully for the Stage

Этот курс научит вас писать увлекательные и интересные истории, чтобы привлечь продюсеров и режиссеров к вашей работе.





Business Success in the Screen Industries

Можно приобрести базовые навыки для создания собственной производственной компании и узнать, как монетизировать творческие идеи.





Finding your voice as a playwright

Вы узнаете, как начать карьеру профессионального драматурга, а также, как монетизировать это и наслаждаться творческим процессом.





Financial accounting and capital markets

Изучите различия между облигациями и акционерным капиталом, фактами и суждением в финансовой отчетности и финансовых рынках, а также поймете, как применять такие термины, как капитализация, амортизация и переоценка.





Building stakeholder value

Устойчивые предприятия должны получать стабильную прибыль. На курсе вы узнаете, что означают такие термины, как «внутренняя норма доходности», «дисконтированный денежный поток» и анализ DCF, и как вы можете использовать их в интересах бизнеса.





Capstone: Bringing it all together

Прохождение этого курса стало предварительным условием для тех, кто хочет получить кредит от MicroMasters in Writing for Performance and Entertainment industries в рамках своей заявки на получение степени магистра в Кембриджском университете.