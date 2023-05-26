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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Хочу учиться в Кембридже. 15 бесплатных онлайн-курсов от известного университета
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Главный

Сегодня в 12:45

Хочу учиться в Кембридже. 15 бесплатных онлайн-курсов от известного университета

Собрали онлайн-курсы от одного из самых лучших и старинных университетов мира — University of Cambridge. Вы сможете найти здесь обучние на любой вкус, начиная от уроков драматургии и сценарного мастерства, заканчивая нейропсихологией и изучением ДНК.


Foundations of Finance

Курс посвящен введению в основы финансовых концепций. Содержит тематические исследования и интервью со специалистами. Никаких предварительных знаний не требуется.


The Psychology of Emotions: An Introduction to Embodied Cognition

Вы изучите то, как наш мозг и тело распознают чужие эмоции. Узнаете, как анализировать нашу способность воспринимать чувства других.


The Neuropsychology of Decision Making

Вводный курс, который охватывает базовую нейроанатомию, нейроразвитие и их индивидуальные различия.


Stand Up! Comedy Writing and Performance Poetry

Этот курс расширит ваше понимание того, как структурировать стендап-комедию, а также позволит понять, как использовать повествовательную форму в вашей поэзии.


Forensic Science: DNA Analysis

Курс покажет вам роль ДНК в уголовных расследованиях.


Digital Platforms in Performance

Вы узнаете, как создавать интерактивные сценарии геймплея для видеоигр, сценарии подкастов, а также контент для вашего YouTube-канала.


Learning and memory in the brain: a guide for teachers

К поможет вам узнать, как неврология может помочь вашим ученикам учиться более эффективно.


Reconceiving Space: Installation and Performance Art

Участники смогут улучшить свою драматургическую практику в экспериментальном мире перформанса, а также развить профессиональные навыки письма и коммуникативные знания.


Building your Screenplay

Вы сможете улучшить свои навыки сценариста, получить знания и понимание требований мирового кино- и телепроизводства.


Writing successfully for the Stage

Этот курс научит вас писать увлекательные и интересные истории, чтобы привлечь продюсеров и режиссеров к вашей работе.


Business Success in the Screen Industries

Можно приобрести базовые навыки для создания собственной производственной компании и узнать, как монетизировать творческие идеи.


Finding your voice as a playwright

Вы узнаете, как начать карьеру профессионального драматурга, а также, как монетизировать это и наслаждаться творческим процессом.


Financial accounting and capital markets

Изучите различия между облигациями и акционерным капиталом, фактами и суждением в финансовой отчетности и финансовых рынках, а также поймете, как применять такие термины, как капитализация, амортизация и переоценка.


Building stakeholder value

Устойчивые предприятия должны получать стабильную прибыль. На курсе вы узнаете, что означают такие термины, как «внутренняя норма доходности», «дисконтированный денежный поток» и анализ DCF, и как вы можете использовать их в интересах бизнеса.


Capstone: Bringing it all together

Прохождение этого курса стало предварительным условием для тех, кто хочет получить кредит от MicroMasters in Writing for Performance and Entertainment industries в рамках своей заявки на получение степени магистра в Кембриджском университете.

Узнайте первыми:

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.