Хочу учиться в Кембридже. 15 бесплатных онлайн-курсов от известного университета

Собрали онлайн-курсы от одного из самых лучших и старинных университетов мира — University of Cambridge. Вы сможете найти здесь обучние на любой вкус, начиная от уроков драматургии и сценарного мастерства, заканчивая нейропсихологией и изучением ДНК.
Курс посвящен введению в основы финансовых концепций. Содержит тематические исследования и интервью со специалистами. Никаких предварительных знаний не требуется.
The Psychology of Emotions: An Introduction to Embodied Cognition
Вы изучите то, как наш мозг и тело распознают чужие эмоции. Узнаете, как анализировать нашу способность воспринимать чувства других.
The Neuropsychology of Decision Making
Вводный курс, который охватывает базовую нейроанатомию, нейроразвитие и их индивидуальные различия.
Stand Up! Comedy Writing and Performance Poetry
Этот курс расширит ваше понимание того, как структурировать стендап-комедию, а также позволит понять, как использовать повествовательную форму в вашей поэзии.
Forensic Science: DNA Analysis
Курс покажет вам роль ДНК в уголовных расследованиях.
Digital Platforms in Performance
Вы узнаете, как создавать интерактивные сценарии геймплея для видеоигр, сценарии подкастов, а также контент для вашего YouTube-канала.
Learning and memory in the brain: a guide for teachers
К поможет вам узнать, как неврология может помочь вашим ученикам учиться более эффективно.
Reconceiving Space: Installation and Performance Art
Участники смогут улучшить свою драматургическую практику в экспериментальном мире перформанса, а также развить профессиональные навыки письма и коммуникативные знания.
Вы сможете улучшить свои навыки сценариста, получить знания и понимание требований мирового кино- и телепроизводства.
Writing successfully for the Stage
Этот курс научит вас писать увлекательные и интересные истории, чтобы привлечь продюсеров и режиссеров к вашей работе.
Business Success in the Screen Industries
Можно приобрести базовые навыки для создания собственной производственной компании и узнать, как монетизировать творческие идеи.
Finding your voice as a playwright
Вы узнаете, как начать карьеру профессионального драматурга, а также, как монетизировать это и наслаждаться творческим процессом.
Financial accounting and capital markets
Изучите различия между облигациями и акционерным капиталом, фактами и суждением в финансовой отчетности и финансовых рынках, а также поймете, как применять такие термины, как капитализация, амортизация и переоценка.
Устойчивые предприятия должны получать стабильную прибыль. На курсе вы узнаете, что означают такие термины, как «внутренняя норма доходности», «дисконтированный денежный поток» и анализ DCF, и как вы можете использовать их в интересах бизнеса.
Capstone: Bringing it all together
Прохождение этого курса стало предварительным условием для тех, кто хочет получить кредит от MicroMasters in Writing for Performance and Entertainment industries в рамках своей заявки на получение степени магистра в Кембриджском университете.