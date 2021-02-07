Хирурги 13 стран проведут операции с использованием виртуальной реальности

Microsoft организует онлайн-трансляцию 12 ортопедических операций, в которых применят технологию смешанной реальности. Операции проведут 15 хирургов из 13 стран с использованием очков гибридной реальности Microsoft HoloLens 2.

Онлайн-мероприятие пройдет 9-10 февраля 2021 года и будет длиться 24 часа.

Каждая операция проводится коллегией врачей из разных стран.

Группой врачей руководит французский профессор Тома Грегори.

HoloLens 2 — это гарнитура смешанной реальности. С помощью технологии трекинга движений рук и глаз она автоматически определяет, куда направлен взгляд хирурга. По заявлению разработчиков, это позволяет врачу оперировать с большей точностью.

Источник: rb.ru