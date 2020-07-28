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Хидео Кодзима станет членом жюри Венецианского кинофестиваля
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Сегодня в 11:23

Хидео Кодзима станет членом жюри Венецианского кинофестиваля

Международный Венецианский кинофестиваль обнародовал имена членов международного жюри. Как сообщает «Бюллетень кинопрокатчика», вместе с председателем жюри Кейт Бланшетт основной конкурс будут судить британский режиссер Джоанна Хогг, французская актриса Людивин Санье, австрийский режиссер Вероника Франц, немецкий режиссер Кристиан Петцольд, румынский режиссер Кристи Пую и итальянский писатель Никола Лагиоа.

Отмечается, что состав жюри основного конкурса, не считая австралийки Бланшетт, исключительно европейский — такой выбор был сделан с целью избежать сложностей с прибытием иностранных гостей с других континентов в Венецию.

Объявлено также, что инди-продюсер Кристин Вачон станет частью международного жюри для конкурсной программы «Горизонты». Вместе с ней в жюри будут испанский режиссер Оскар Алегриа, итальянский режиссер Франческа Коменчини и израильский продюсер Катриэль Шори. Председателем этого жюри будет французский режиссер Клэр Дени.

Режиссер «Пираний Неаполя» Клаудио Джованнези возглавит жюри премии Luigi De Laurentiis, названной в честь легендарного итальянского продюсера. В рамках этого конкурса вручается приз за лучший дебют.

Пионер виртуальной реальности Селин Трикарт возглавит жюри этого года в программе фильмов VR. В жюри этого конкурса также заявлены режиссер Асиф Кападия и дизайнер видеоигр Хидео Кодзима. Они будут судить инсталляции VR и вручать награды за лучшую иммерсивную работу, лучший пользовательский опыт и лучшую захватывающую историю.

Отдельно сообщается о том, что 1 сентября 2020 года, за день до начала фестиваля, будет показан фильм «Молеколь» − документальная работа итальянского режиссера Андреа Сегре, который снял ее в Венеции во время пандемии, когда город был в изоляции. А официальной картиной открытия 77-го Венецианского международного кинофестиваля 2 сентября станет итальянская драма Даниэля Лучетти «Галстуки» с участием Альбы Рорвахер, Луиджи Ло Кашио и Лауры Моранте.

Источник: intermedia.ru

Источник фотографии: kinopoisk.ru

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#кинофестиваль #хидеокодзима #жюри
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