Хейли Бибер запустила кулинарное шоу «Что на моей кухне?»

Бибер опубликовала уже три эпизода проекта. Всего в первом сезоне шоу запланировано шесть серий. В них модель поделится рецептами своих любимых блюд, в том числе смузи, куриных крылышек и тостов.





Бибер назвала кулинарное шоу естественным продолжением серии интервью, которые также выходили на ее YouTube-канале.









Американская модель Хейли Бибер запустила на YouTube кулинарное шоу под названием What’s in My Kitchen?