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Хейли Бибер запустила кулинарное шоу «Что на моей кухне?»
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Главный

Сегодня в 10:37

Хейли Бибер запустила кулинарное шоу «Что на моей кухне?»

Американская модель Хейли Бибер запустила на YouTube кулинарное шоу под названием What’s in My Kitchen?

Бибер опубликовала уже три эпизода проекта. Всего в первом сезоне шоу запланировано шесть серий. В них модель поделится рецептами своих любимых блюд, в том числе смузи, куриных крылышек и тостов.

Бибер назвала кулинарное шоу естественным продолжением серии интервью, которые также выходили на ее YouTube-канале.

Источник: daily.afisha.ru

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