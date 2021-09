Лейбл WaterTower Music опубликовал альбом Dune Sketchbook Soundtrack Ханса Циммера, в котором собраны вариации саундтреков из «Дюны». Релиз состоялся специально к премьере фильма на Венецианском кинофестивале.Всего в треклисте пластинки 9 иммерсивных композиций. В общей сложности они длятся чуть больше полутора часов.Циммер — основной и единственный композитор картины Дени Вильнева. 17 сентября он представит альбом с оригинальными саундтреками из «Дюны», а 22 октября — сингл к книге The Art and Soul of Dune о создании картины.Источник: daily.afisha.ru