Хаби Лейм разработал капсулу одежды для Hugo Boss

Коллекция Boss х Khaby полностью выполнена в черном цвете и включает в себя бомбер, толстовку с капюшоном и футболку. На каждом изделии размещен фирменный логотип Boss и автограф Khaby.

Все предметы из коллаборации дополнены трендовыми кожаными вставками. А еще в коллекцию вошла эксклюзивная кукла, имитирующая Лейма в виде плюшевой игрушки. Кукла может быть как отдельным аксессуаром, так и дополнением, которое можно пристегнуть к толстовке.

Цены на предметы коллаборации Boss x Khaby варьируются от 156 до 521 $.

Источник: srsly.ru