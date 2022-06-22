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Хаби Лейм разработал капсулу одежды для Hugo Boss
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Сегодня в 10:14

Хаби Лейм разработал капсулу одежды для Hugo Boss

Коллекция Boss х Khaby полностью выполнена в черном цвете и включает в себя бомбер, толстовку с капюшоном и футболку. На каждом изделии размещен фирменный логотип Boss и автограф Khaby.

Все предметы из коллаборации дополнены трендовыми кожаными вставками. А еще в коллекцию вошла эксклюзивная кукла, имитирующая Лейма в виде плюшевой игрушки. Кукла может быть как отдельным аксессуаром, так и дополнением, которое можно пристегнуть к толстовке.

Цены на предметы коллаборации Boss x Khaby варьируются от 156 до 521 $.

Источник: srsly.ru

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#одежда #бренды #hugoboss #коллаборация #хабилейм
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