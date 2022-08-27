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Кейт Мосс запускает косметический бренд Cosmoss
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Сегодня в 09:53

Кейт Мосс запускает косметический бренд Cosmoss

Супермодель анонсировала бренд в виде ностальгического черно-белого видео, размещенного на аккаунте в Instagram ее агентства.

Кейт Мосс пока не раскрывает подробностей о COSMOSS. По имеющимся данным, она собирается выпустить ряд продуктов, которые соответствуют ее «идеальным ритуалам» и «уравновешивают тело и душу с природной средой и циркадными циклами». В их число входит чай, который обещает «защитить организм от токсинов». Также ожидаются масло для лица, кремы, лосьоны — все то, что любимо самой моделью.

Источник: elle.com.kz

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