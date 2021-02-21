Керри Вашингтон и Шарлиз Терон снимутся в проекте Netflix «Школа добра и зла»

Керри Вашингтон и Шарлиз Терон снимутся в экранизации фантастического романа Сомана Чайнани. Проект будет называться «Школа добра и зла», его разработает Netflix.

Терон сыграет в фильме леди Лессо, а Вашингтон — профессора Дови. Вместе с ними в картине примут участие София Уайли и Софиа Энн Карузо — они исполнят роли подруг Софи и Агаты, попавших в школу сказочных персонажей.

«Школа добра и зла» — серия книг, первую из которых американский писатель Соман Чайнани выпустил в 2013 году. Фантастические романы были переведены на 30 языков. В России произведения Чайнани публикует издательство «Эксмо».

Источник: daily.afisha.ru