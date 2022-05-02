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Кем работать в Турции — 10 самых высокооплачиваемых профессий
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30.04.2022

Кем работать в Турции — 10 самых высокооплачиваемых профессий

Если вы думаете о переезде в Турцию, следует подумать, и кем вы будете там работать. Предлагаем к прочтению перевод материала salaryexplorer.com о самых высокооплачиваемых профессиях в стране.


Врачи


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Диапазон зарплат: 14 600 — 45 200 турецких лир

Из-за характера работы хирурги возглавляют список самых высокооплачиваемых профессий. Она сопряжена с высоким риском и требует обширных знаний и длительного обучения.


Судьи

Диапазон зарплат: 12 200 — 37 900 турецких лир

Судьи получают довольно высокую зарплату из-за огромной ответственности, которая ложится на их плечи. Решать судьбы людей — непростая задача, и высокая заработная плата вполне оправдана.


Адвокаты


lawyer

Диапазон зарплат: 9900 — 30 700 турецких лир

Основная причина, по которой юристы получают большую зарплату, заключается в их высокой ценности в глазах клиентов. Успешный адвокат может помогать людям, именно поэтому зарабатывает неплохие деньги.


Банковские менеджеры

Диапазон зарплат: 9320 — 28 900 турецких лир

Управление миллионами средств и инвестиций со всеми сопутствующими рисками делает эту работу достойной большой зарплаты.


CEO


ceo

Диапазон зарплат: 8740 — 27 100 турецких лир

Генеральные директора несут ответственность за успех или неудачу целых организаций. Их вознаграждение обусловлено огромным масштабом воздействия, а также связанных с ними рисками.


Финансовые директора

Диапазон зарплат: 8160 — 25 300 турецких лир

Любая работа, связанная с управлением деньгами, автоматически претендует на высокую оплату. Финансовые директора управляют бюджетами, расходами, затратами и доходами, что напрямую влияет на деятельность организации.


Ортодонты


ортодонт

Диапазон зарплат: 7870 — 24 400 турецких лир

Ортодонты работают в отрасли, где люди готовы платить высокие цены за услуги. Это делает их работу одной из самых высокооплачиваемых.


Преподаватели колледжа

Диапазон зарплат: 6990 — 21 700 турецких лир

Работа профессоров — одна из самых престижных и уважаемых. Стать хорошим преподавателем нелегко: специальность требует настойчивости и упорства. Отчасти именно поэтому они так хорошо зарабатывают.


Пилоты


pilots

Диапазон зарплат: 5830 — 18 100 турецких лир

Это не единственная профессия в списке, которая сопряжена с напряжением и стрессом. Пилоты проходят строгие программы обучения, несут ответственность за безопасность тысячи людей каждый день.


Директора по маркетингу

Диапазон зарплат: 5240 — 16 300 турецких лир

Директора по маркетингу отвечают за увеличение доходов организаций. Они несут прямую ответственность за продвижение бизнеса, и по этой причине им хорошо платят.


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