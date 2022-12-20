Кем гордились таджикистанцы в 2022 году: достижения в спорте и культуре

Рассказываем о таджикистанцах, которые добились крутых достижений и успехов в уходящем году.





Спорт





Жасмин Ан-Нимр, @chokko_mocco

Девушка выиграла чемпионат мира по бодибилдингу, одержала победу на 13 чемпионате мира по версии WBPF. Таджикская спортсменка стала лучшей в индивидуальных соревнованиях.

Мехрзод Суфиев, @sufiev_60

Парень стал чемпионом мира в весовой категории 60 килограмм на чемпионате мира по курашу.

Акмалиддин Каримов, @karimov__58_officiall

Таджикский самбист Акмалиддин Каримов кг стал победителем Кубка мира по самбо в весовой категории до 58 килограмм.

Мухаммад Аброридинов, @muhammad110kg

Таджикистанец выиграл серебро на международном турнире по боксу, который проходил в Алматы.

Национальная сборная Таджикистана по футболу

Победили в турнире King’s Cup 2022. Победу Таджикистану обеспечили голы Мухаммаджона Рахимова и Эхсони Панджшанбе.

Мухаммадамин Абдуллоев, @abduloevm74





Молодой парень из Таджикистана завоевал золотую медаль на международных соревнованиях «Тахсил» среди подростков в Баку.

Сборная Таджикистана по джиу-джитсу

Таджикские спортсмены завоевали четыре награды на чемпионате мира по джиу-джитсу.

Манучехр Джалилов, @dzhalilov_manu

Футбольная лига Таджикистана назвала Манучехра Джалилова, нападающего клуба «Истиклол» и сборной республики, лучшим футболистом года. Джалилов также получил звание лучшего бомбардира высшей лиги с 16 мячами на счету.

Миджгона Самадова, @mijgonasamadova

Таджикская боксерша завоевала золото Кубка мира в весовой категории 57 килограмм.

Темур Рахимов, @temur__rakhimov

Таджикский спортсмен завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по дзюдо среди взрослых.

Культура





Умедшо Мирзоширинов

Фильм таджикского режиссера Умедшо Мирзоширинова «Младший брат ангелов» показали в Москве на международном кинофестивале.

Ансамбль «Зебо»

Таджикистан занял первое место на Дельфийских играх. Победу республике принесли артистки ансамбля «Зебо».

Мастона Собирзода, @mastona_sobirzoda

Артистка Государственного цирка Таджикистана заняла третье место на 13 международном цирковом фестивале-конкурсе «Эхо Азии».

Файзулло Файзов

Фильм таджикского режиссера Файзулло Файзова «Водяной мальчик» завоевал приз зрительских симпатий на фестивале Евразийского кино в Лондоне.

Салима Каримова

Девушка заняла почетное место и выиграла приз сумме 1300 $ на Международном фестивале золотой вышивки, цветочного шитья и ювелирного дела в Узбекистане.