Кем гордились таджикистанцы в 2022 году: достижения в спорте и культуре

Рассказываем о таджикистанцах, которые добились крутых достижений и успехов в уходящем году.
Спорт
Жасмин Ан-Нимр, @chokko_mocco
Девушка выиграла чемпионат мира по бодибилдингу, одержала победу на 13 чемпионате мира по версии WBPF. Таджикская спортсменка стала лучшей в индивидуальных соревнованиях.
Мехрзод Суфиев, @sufiev_60
Парень стал чемпионом мира в весовой категории 60 килограмм на чемпионате мира по курашу.
Акмалиддин Каримов, @karimov__58_officiall
Таджикский самбист Акмалиддин Каримов кг стал победителем Кубка мира по самбо в весовой категории до 58 килограмм.
Мухаммад Аброридинов, @muhammad110kg
Таджикистанец выиграл серебро на международном турнире по боксу, который проходил в Алматы.
Национальная сборная Таджикистана по футболу
Победили в турнире King’s Cup 2022. Победу Таджикистану обеспечили голы Мухаммаджона Рахимова и Эхсони Панджшанбе.
Мухаммадамин Абдуллоев, @abduloevm74
Молодой парень из Таджикистана завоевал золотую медаль на международных соревнованиях «Тахсил» среди подростков в Баку.
Сборная Таджикистана по джиу-джитсу
Таджикские спортсмены завоевали четыре награды на чемпионате мира по джиу-джитсу.
Манучехр Джалилов, @dzhalilov_manu
Футбольная лига Таджикистана назвала Манучехра Джалилова, нападающего клуба «Истиклол» и сборной республики, лучшим футболистом года. Джалилов также получил звание лучшего бомбардира высшей лиги с 16 мячами на счету.
Миджгона Самадова, @mijgonasamadova
Таджикская боксерша завоевала золото Кубка мира в весовой категории 57 килограмм.
Темур Рахимов, @temur__rakhimov
Таджикский спортсмен завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы по дзюдо среди взрослых.
Культура
Умедшо Мирзоширинов
Фильм таджикского режиссера Умедшо Мирзоширинова «Младший брат ангелов» показали в Москве на международном кинофестивале.
Ансамбль «Зебо»
Таджикистан занял первое место на Дельфийских играх. Победу республике принесли артистки ансамбля «Зебо».
Мастона Собирзода, @mastona_sobirzoda
Артистка Государственного цирка Таджикистана заняла третье место на 13 международном цирковом фестивале-конкурсе «Эхо Азии».
Файзулло Файзов
Фильм таджикского режиссера Файзулло Файзова «Водяной мальчик» завоевал приз зрительских симпатий на фестивале Евразийского кино в Лондоне.
Салима Каримова
Девушка заняла почетное место и выиграла приз сумме 1300 $ на Международном фестивале золотой вышивки, цветочного шитья и ювелирного дела в Узбекистане.