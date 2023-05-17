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КБТУ будет сотрудничать с Массачусетским технологическим институтом США
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Главный

Сегодня в 10:35

КБТУ будет сотрудничать с Массачусетским технологическим институтом США

Ректор Казахстанско-Британского технического университета Маратбек Габдуллин провел встречу с профессором Массачусетского технологического института США и директором MIT Sloan System Dynamics Group Джоном Штерманом. На переговорах, которые состоялись 27 апреля 2023 года, обсуждались вопросы сотрудничества. Ректор КБТУ рассказал об инициативе казахстанского университета в области работы с большими данными.

По итогам встречи, представители КБТУ приняли решение присоединиться к сообществу System Dynamics.

Источник: kapital.kz

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#казахстан #университет #кбту #mit #сотрудничество
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.