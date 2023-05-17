КБТУ будет сотрудничать с Массачусетским технологическим институтом США

Ректор Казахстанско-Британского технического университета Маратбек Габдуллин провел встречу с профессором Массачусетского технологического института США и директором MIT Sloan System Dynamics Group Джоном Штерманом. На переговорах, которые состоялись 27 апреля 2023 года, обсуждались вопросы сотрудничества. Ректор КБТУ рассказал об инициативе казахстанского университета в области работы с большими данными.
По итогам встречи, представители КБТУ приняли решение присоединиться к сообществу System Dynamics.
Источник: kapital.kz