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КазУМОиМЯ имени Абылай хана проведет мероприятие в честь Дня Единства
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Сегодня в 09:30

КазУМОиМЯ имени Абылай хана проведет мероприятие в честь Дня Единства

5 мая, в честь Дня Единства Народа Казахстана, факультет Востоковедения Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана проведет мероприятие Oriental vibe, посвященное культуре стран Востока, где будут представлены культуры Китая, Японии, Кореи, Турции, Ирана, стран Арабского мира.


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Также на мероприятии будут: прилавки с национальными блюдами, национальные игры, концертная программа, фотозона с национальной одеждой, продажа товаров разных магазинов.

Начало: 5 мая, 16.00.

Локация: город Алматы, Муратбаева, 200.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.