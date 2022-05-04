КазУМОиМЯ имени Абылай хана проведет мероприятие в честь Дня Единства

5 мая, в честь Дня Единства Народа Казахстана, факультет Востоковедения Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана проведет мероприятие Oriental vibe, посвященное культуре стран Востока, где будут представлены культуры Китая, Японии, Кореи, Турции, Ирана, стран Арабского мира.
Также на мероприятии будут: прилавки с национальными блюдами, национальные игры, концертная программа, фотозона с национальной одеждой, продажа товаров разных магазинов.
Начало: 5 мая, 16.00.
Локация: город Алматы, Муратбаева, 200.