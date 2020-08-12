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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Каждый вторник AliExpress будет проводить распродажу
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Сегодня в 17:40

Каждый вторник AliExpress будет проводить распродажу

Каждый вторник российский AliExpress будет проводить распродажу товаров в разделе «Мода». Весь день скидки действуют на товары 40 брендов, среди которых Puma, Crocs и Simplee. Выгода составит до 40 %, также можно воспользоваться дополнительными купонами от AliExpress. Доставка в дни распродаж будет бесплатной. Подобрать что-нибудь себе можно тут.

Источник: the-village.ru

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