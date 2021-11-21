Казахстанцы завоевали бронзовые медали ЧМ-2021 по каратэ

В Дубае продолжается чемпионат мира по каратэ. По итогам очередного соревновательного дня, копилка сборной Казахстана пополнилась двумя бронзовыми наградами.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Токио София Берульцева завоевала бронзовую медаль мирового первенства в весовой категории до 68 килограммов. В матче за третье место Берульцева обыграла Ивану Перович из Сербии. Нурканат Ажиканов, выступавший в весовой категории до 75 килограммов, в борьбе за третье место оказался сильнее соперника из Бельгии и принёс вторую «бронзу» в актив команды Казахстана.

Источник: sports.kz