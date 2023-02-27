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Казахстанцы заработали восемь медалей на Чемпионате Азии по джиу-джитсу
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Сегодня в 11:00

Казахстанцы заработали восемь медалей на Чемпионате Азии по джиу-джитсу

В Бангкоке стартовал VII Чемпионат Азии по джиу-джитсу среди мужчин и женщин. По итогам поединков в разделе «файтинг-систем» представители Казахстана завоевали восемь медалей.

Чемпионами Азии 2023 года стали казахстанцы Самат Сарсенулы, Абу-Бакир Жанибек и Руслан Кенжегара. Серебряными призерами азиатского турнира признаны Женис Нурлыбаев, Нурсултан Дуйсенкулов и Жандос Нурмуханбетов.

Бронзовые медали домой привезут Бекзат Баймуратов и Лев Винс. Сборная Казахстана на данный момент идет на втором месте в общекомандном зачете по медалям. ЧА-2023 по джиу-джитсу продлится до 28 февраля.

Источник: zakon.kz

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