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Казахстанцы, за которыми интересно наблюдать в Instagram
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Не просто блогеры

Сегодня в 15:45

Казахстанцы, за которыми интересно наблюдать в Instagram

По рекомендациям жителей Алматы и Нур-Султана собрали подборку блогеров, за которыми интересно и полезно наблюдать.


Алматы


@agibayevich


Эльнард Алманиязов первый Insta-прадедушка и кандидат биологических наук. Ему 81 год, но как сам Эльнард утверждает, в душе ему 17 лет. И в это сложно не поверить. На своей странице он делится фотографиями семьи, рассказывает о своей молодости. Кроме этого, Эльнард освещает темы воспитания, активного образа жизни, а также рассказывает о бизнесе, который они открыли вместе с дочерью.


@myvalmaty




«Мы — в Алматы» это проект о людях в Алматы. В аккаунте вы найдете фотографии горожан с описанием, чем они занимаются. Проект цепляет искренними, живыми снимками и милыми диалогами алматинцев.


@nomadict813


На странице Даурена вы найдете невероятные фотографии и видео пейзажей Казахстана и Кыргызстана. Даурен часто ходит в горы и в постах пишет об удивительных местах: горах, водопадах, скалах, ледниках. Материал, который он публикует у себя на страничке — это способ рассказать и показать нашу чудесную природу.


@lifelearning




Жанель Бектемисова мама пятерых детей и автор самых залипательных Stories. На ее странице можно найти видео с рецептами различных блюд, посты об уходе за собой и много веселых видео и фотографий с семьей.


@oksukpaevak



Карина начинала свой путь блогера еще в студенчестве вместе с командой Yuframe. Сейчас она, мама двоих мальчиков, ведет личный блог, имеет несколько бизнесов и запустила курс «Топим Жир».


@dariya_aleksandrova


Дарья казахстанская актриса кино и телевидения, блогер и мама. Блог Дарьи можно отнести к Lifestyle, ведь она просто показывает свою жизнь, делится веселыми видео, которые поднимают настроение, пишет полезные посты с рецептами блюд, об уходе за собой и материнстве.


@glebponomarevkz


Глеб публицист и продюсер. В личном блоге пишет на важные темы, делится историями из жизни, которые заставляют читателей задуматься.


@nami_kulumbetova


Специалист по PR и продажам, PR-Директор @novolife.clinic, создательница приложения по скорочтению @speedreading__app и бренд-амбассадор. В Instagram Айман делится жизнью своей семьи, постами о здоровье и путешествиях.



Нур-Султан


@gulmira001


Гульмира Абдрашева основательница волонтерского движения «Клуб добряков». В своих постах Гульмира поднимает важные темы и на своем примере показывает, как просто быть настоящим добряком.


@unknownkazak


Диас Камериданов автор блога «Неизвестный казак». Также, не так давно, он запустил на Youtube влог о путешествиях по Казахстану. В Instagram он пишет о малоизвестных фактах, казахских просветителях, исторических событиях и национальных традициях.


@24madinaa


Lifestyle блог Мадины привлекает людей своей эстетикой и искренностью. В своем блоге она показывает видео с разными стильными образами, пишет о своей семейной жизни, делится рецептами блюд.


@kidsreadkz


Асель обозреватель детских книг и мама двоих мальчиков. В своем блоге она прививает детям любовь к книгам и показывает, как важно уделять больше времени детям, читая с ними.


@ann.kryuchkova


Анна сооснователь @nikstory.kz, а также постоянный эксперт на «Первом канале Евразия». Под хэштегом #осамомважноминужном, она делится полезными лайфхаками для дома. Например, о том, как не захламить квартиру, выбрать удобную подушку и многое другое.


@aliya_oshakbayev




Алия автор книги «Не кушай! Ешь. Другие правила этикета» и основательница бренда @iris_couture_chic. На ее странице много полезных видео: куда ставить сумочку в ресторане, как правильно держать бокал, как сервировать стол и много других полезностей.


@milaborman


Мила помогает приобрести людям жилье, рассказывает об ипотечных программах. У нее на странице детально расписано, как работает «Жилстройсбербанк» и многое другое.


@tanya_georgiadi


Аккаунт, от которого у вас точно разгорится аппетит. Татьяна снимает видео о готовке разных блюд и делится кулинарными рецептами. Просто и понятно показывает, как легко на самом деле научиться готовить.


@dinara_my_remont


Блог Динары полюбится всем, кто увлекается дизайном, ремонтом и всем, что связано с домом. У нее на странице можно найти посты о новых жилых комплексах в столице, покупках с ремонтных магазинов и многое другое.

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#алматы #instagram #нурсултан #блогеры #блогерыказахстана
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