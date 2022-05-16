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Казахстанцы выступят на теннисном турнире «Ролан Гаррос-2022»
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Сегодня в 09:40

Казахстанцы выступят на теннисном турнире «Ролан Гаррос-2022»

В Париже стартует второй в этом году турнир из серии «Большого шлема» - «Ролан Гаррос».

Напрямую в основной турнир пробились Елена Рыбакина и Юлия Путинцева у женщин, а также Александр Бублик среди мужчин. Елена получит хороший номер посева благодаря высокому рейтингу. В парном разряде в основе точно сыграют Андрей Голубев, Анна Данилина, Александр Недовесов, а также должны выступить Александр Бублик и Елена Рыбакина.

В квалификации выступят Зарина Дияс, а также Дмитрий Попко и Тимофей Скатов.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос-2022» составит 43,6 миллиона евро.

Источник: ktf.kz

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