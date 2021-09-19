Казахстанцы возглавили рейтинг русскоязычных TikTok-блогеров

Казахстанский TikTok-дом Yolo House впервые возглавил первую тридцатку русскоязычных TikTok-блогеров. В первой тройке лидеров также и алматинка Дарья Перова, известная как i_am_doshik.

TikTok продолжает удерживать звание самой динамичной социальной сети: в августе половину рейтинга заняли новички. При этом Yolo стал лидером и по числу комментариев — фанаты в августе оставили 1,3 миллиона сообщений под публикациями за месяц. На втором месте по числу комментариев еще один казахстанский проект — BIP.House.

Источник: tengrinews.kz