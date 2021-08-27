Казахстанцы установили мировые рекорды на чемпионате мира по стритлифтингу и воркаут-рекордам, который прошел в Киеве.

От Казахстана в чемпионате принимали участие 11 человек, из них 8 стали призерами. В итоге первое место в командном медальном зачете.

Дамир Набиев стал чемпионом мира в своей весовой категории, взяв первое место, и установил рекорд чемпионата мира по подтягиваниям с собственным весом, сделав 47 повторений.

Ильдар Ягъяев стал пятикратным чемпионом мира по стритлифтингу и воркаут-рекордам, установив рекорд мира по подтягиваниям. Спортсмен подтянулся с дополнительным весом в 100 килограммов.

Валид Гаджибеков взял третье место в самой тяжелой категории — до 100 килограммов.

Рамиль Аблизов взял первое место в своей весовой категории и установил рекорд чемпионата в номинации «силовые выходы на две руки с дополнительным весом 20 килограммов».

Юный участник Наиль Иминов установил рекорд в отжиманиях на брусьях, выполнив 151 повторение, в возрастной категории до 16 лет при собственном весе 55 килограммов.

Артем Сташков установил мировой рекорд по приседаниям на одной ноге, выполнив 72 повторения.

Акжол Салихадин взял второе место в своей весовой категории.

Руслан Фатахов установил рекорд в подтягиваниях с дополнительным весом в 32 килограмма.

Источник: tengrinews.kz