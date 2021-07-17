Казахстанцы создали умную колонку, понимающую казахскую речь

Казахстанские программисты создали виртуального голосового помощника, говорящего на казахском языке.

Названия у устройства еще нет, разработчики пока называют его «умной колонкой». Идея создания гаджета заключается в том, чтобы научить его разговаривать и понимать вопросы на казахском и смешанном казахско-русском языках.

Руководитель проекта Нургожа Калиаскар работает в крупном IT-холдинге. По его словам, первостепенная задача создания подобного гаджета — популяризация государственного языка.

Источник: tengrinews.kz