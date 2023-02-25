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Казахстанцы смогут посещать Белиз без визы до 30 дней
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Сегодня в 10:02

Казахстанцы смогут посещать Белиз без визы до 30 дней

Министерство иностранных дел Казахстана подготовило соглашение с правительством Белиза об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических, служебных и официальных паспортов.

Соглашение предусматривает, что граждане государства одной стороны, являющиеся владельцами действительных дипломатических, служебных и официальных паспортов РК или Белиза, дающих право на пересечение границы, могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и пребывать на территории государства другой стороны без виз до 30 дней в течение каждого 180-дневного периода с даты первого въезда.

Источник: zakon.kz

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.