Казахстанцы смогут купить акции Netflix, Pfizer и Airbnb с помощью банковской карты

Первый в Казахстане интернет-магазин акций Freedom 24 готов запустить новую версию сервиса с расширенным каталогом.

Обновленная версия Freedom 24, финтех-стартапа компании Freedom Finance, станет доступна уже сегодня, 7 июня 2022 года. Клиенты магазина смогут вновь покупать акции международных компаний и фондов с помощью любой банковской карты в считанные минуты.

Выбор ценных бумаг в онлайн-магазине увеличился в два раза — теперь к покупке доступны 65 наименований. В каталоге появились Google, Nvidia, Moderna, Airbnb, Snapchat, Amazon и даже фонд Уоррена Баффета Berkshire Hathaway.

Вячеслав Ким, директор проекта

За два года работы Freedom 24 клиенты купили акций в магазине на сумму более 2 миллиардов тенге. Мы наблюдали возрастающий интерес и решили модернизировать сервис: увеличили каталог, ускорили процессы, разработали удобный и приятный дизайн, внедрили обучающий контент. Любой новичок в инвестициях сможет легко разобраться в сервисе и приобрести первую акцию.

Купить акции на Freedom 24 можно в пять простых шагов:

1. Выбрать акции в «Каталоге»2. Ознакомиться с аналитикой внутри карточки акции3. Добавить акции в «Корзину»4. Оплатить банковской картой5. Открыть брокерский счет и стать полноправным владельцем ценных бумаг.

Полезное дополнение: открыв счет через Freedom 24, клиенты получат доступ к фондовым биржам США, Европы и Азии через брокера Freedom Finance Global PLC. Компания работает на территории Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) по лицензии Комитета Международного финансового центра «Астана» по регулированию финансовых услуг AFSA. Номер лицензии: AFSA-A-LA-2020-0019.







